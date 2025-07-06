Наймодніші іноземні імена — як красиво назвати дитину у 2025 році

Дитина. Фото: Pexels

Ім'я супроводжує людину протягом всього її життя, тож батькам варто відповідально підійти до його вибору. Вже не перший рік поспіль в Україні трендовими залишаються іноземні варіанти.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Красиві іноземні імена для хлопчиків та дівчаток

Батьки часто шукають варіанти імені для своєї дитини, які будуть мелодійними чи навіть незвичними. Вони хочуть обрати щось особливе, аби воно було актуальним довгий час. У 2025 році в Україні популярними будуть іноземні імена. Для хлопчиків чудово підійдуть такі варіанти:

Ной;

Олівер;

Джордж;

Артур;

Джиммі;

Роберт;

Джон;

Давид;

Магомет;

Лео;

Гаррі;

Оскар;

Арчі;

Ніколас;

Генрі.

Хлопчик та дівчинка. Фото: Pexels

Для дівчаток також є багато красивих варіантів. Варто звернути увагу на такі іноземні імена:

Олівія;

Амелія;

Мері;

Патриція;

Айла;

Дженніфер;

Ава;

Лінда;

Айві;

Елізабет;

Фрейя;

Лілія;

Флоренс;

Мія;

Віллоу.

У 2025 році популярними будуть безліч іноземних та українських імен. Обирайте те, що подобається вам найбільше. Головне пам'ятати, що воно має бути актуальним не тільки зараз, а й через багато років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які варіанти дитячих імен стали трендовими через 20 років.

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