Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Як модно назвати дитину — список популярних іноземних імен 2025

Як модно назвати дитину — список популярних іноземних імен 2025

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 08:40
Наймодніші іноземні імена — як красиво назвати дитину у 2025 році
Дитина. Фото: Pexels

Ім'я супроводжує людину протягом всього її життя, тож батькам варто відповідально підійти до його вибору. Вже не перший рік поспіль в Україні трендовими залишаються іноземні варіанти.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Красиві іноземні імена для хлопчиків та дівчаток

Батьки часто шукають варіанти імені для своєї дитини, які будуть мелодійними чи навіть незвичними. Вони хочуть обрати щось особливе, аби воно було актуальним довгий час. У 2025 році в Україні популярними будуть іноземні імена. Для хлопчиків чудово підійдуть такі варіанти:

  • Ной;
  • Олівер;
  • Джордж;
  • Артур;
  • Джиммі;
  • Роберт;
  • Джон;
  • Давид;
  • Магомет;
  • Лео;
  • Гаррі;
  • Оскар;
  • Арчі;
  • Ніколас;
  • Генрі.
Як назвати дитину у 2025 році
Хлопчик та дівчинка. Фото: Pexels

Для дівчаток також є багато красивих варіантів. Варто звернути увагу на такі іноземні імена:

  • Олівія;
  • Амелія;
  • Мері;
  • Патриція;
  • Айла;
  • Дженніфер;
  • Ава;
  • Лінда;
  • Айві;
  • Елізабет;
  • Фрейя;
  • Лілія;
  • Флоренс;
  • Мія;
  • Віллоу.

У 2025 році популярними будуть безліч іноземних та українських імен. Обирайте те, що подобається вам найбільше. Головне пам'ятати, що воно має бути актуальним не тільки зараз, а й через багато років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які варіанти дитячих імен стали трендовими через 20 років.

Також ми розповідали про те, які імена для хлопчиків стали найпопулярнішими у 2025 році.

діти мода тренди імена батьки
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації