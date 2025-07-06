Самые модные иностранные имена — как красиво назвать ребенка в 2025 году

Как модно назвать ребенка — популярные иностранные имена 2025
Имя сопровождает человека на протяжении всей его жизни, поэтому родителям стоит ответственно подойти к его выбору. Уже не первый год подряд в Украине трендовыми остаются иностранные варианты.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Красивые иностранные имена для мальчиков и девочек
Родители часто ищут варианты имени для своего ребенка, которые будут мелодичными или даже необычными. Они хотят выбрать что-то особенное, чтобы оно было актуальным долгое время. В 2025 году в Украине популярными будут иностранные имена. Для мальчиков прекрасно подойдут такие варианты:
- Ной;
- Оливер;
- Джордж;
- Артур;
- Джимми;
- Роберт;
- Джон;
- Давид;
- Магомет;
- Лео;
- Гарри;
- Оскар;
- Арчи;
- Николас;
- Генри.
Для девочек также есть много красивых вариантов. Стоит обратить внимание на такие иностранные имена:
- Оливия;
- Амелия;
- Мэри;
- Патриция;
- Айла;
- Дженнифер;
- Ава;
- Линда;
- Айви;
- Элизабет;
- Фрейя;
- Лилия;
- Флоренс;
- Мия;
- Уиллоу.
В 2025 году популярными будут множество иностранных и украинских имен. Выбирайте то, что нравится вам больше всего. Главное помнить, что оно должно быть актуальным не только сейчас, но и через много лет.
Напомним, ранее мы писали о том, какие варианты детских имен стали трендовыми спустя 20 лет.
Также мы рассказывали о том, какие имена для мальчиков стали самыми популярными в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!