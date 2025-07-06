Самые модные иностранные имена — как красиво назвать ребенка в 2025 году

Ребенок. Фото: Pexels

Имя сопровождает человека на протяжении всей его жизни, поэтому родителям стоит ответственно подойти к его выбору. Уже не первый год подряд в Украине трендовыми остаются иностранные варианты.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Красивые иностранные имена для мальчиков и девочек

Родители часто ищут варианты имени для своего ребенка, которые будут мелодичными или даже необычными. Они хотят выбрать что-то особенное, чтобы оно было актуальным долгое время. В 2025 году в Украине популярными будут иностранные имена. Для мальчиков прекрасно подойдут такие варианты:

Ной;

Оливер;

Джордж;

Артур;

Джимми;

Роберт;

Джон;

Давид;

Магомет;

Лео;

Гарри;

Оскар;

Арчи;

Николас;

Генри.

Мальчик и девочка. Фото: Pexels

Для девочек также есть много красивых вариантов. Стоит обратить внимание на такие иностранные имена:

Оливия;

Амелия;

Мэри;

Патриция;

Айла;

Дженнифер;

Ава;

Линда;

Айви;

Элизабет;

Фрейя;

Лилия;

Флоренс;

Мия;

Уиллоу.

В 2025 году популярными будут множество иностранных и украинских имен. Выбирайте то, что нравится вам больше всего. Главное помнить, что оно должно быть актуальным не только сейчас, но и через много лет.

Напомним, ранее мы писали о том, какие варианты детских имен стали трендовыми спустя 20 лет.

Также мы рассказывали о том, какие имена для мальчиков стали самыми популярными в 2025 году.