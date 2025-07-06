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Главная Мода Как модно назвать ребенка — популярные иностранные имена 2025

Как модно назвать ребенка — популярные иностранные имена 2025

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 08:40
Самые модные иностранные имена — как красиво назвать ребенка в 2025 году
Ребенок. Фото: Pexels

Имя сопровождает человека на протяжении всей его жизни, поэтому родителям стоит ответственно подойти к его выбору. Уже не первый год подряд в Украине трендовыми остаются иностранные варианты.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Красивые иностранные имена для мальчиков и девочек

Родители часто ищут варианты имени для своего ребенка, которые будут мелодичными или даже необычными. Они хотят выбрать что-то особенное, чтобы оно было актуальным долгое время. В 2025 году в Украине популярными будут иностранные имена. Для мальчиков прекрасно подойдут такие варианты:

  • Ной;
  • Оливер;
  • Джордж;
  • Артур;
  • Джимми;
  • Роберт;
  • Джон;
  • Давид;
  • Магомет;
  • Лео;
  • Гарри;
  • Оскар;
  • Арчи;
  • Николас;
  • Генри.
Як назвати дитину у 2025 році
Мальчик и девочка. Фото: Pexels

Для девочек также есть много красивых вариантов. Стоит обратить внимание на такие иностранные имена:

  • Оливия;
  • Амелия;
  • Мэри;
  • Патриция;
  • Айла;
  • Дженнифер;
  • Ава;
  • Линда;
  • Айви;
  • Элизабет;
  • Фрейя;
  • Лилия;
  • Флоренс;
  • Мия;
  • Уиллоу.

В 2025 году популярными будут множество иностранных и украинских имен. Выбирайте то, что нравится вам больше всего. Главное помнить, что оно должно быть актуальным не только сейчас, но и через много лет.

Напомним, ранее мы писали о том, какие варианты детских имен стали трендовыми спустя 20 лет.

Также мы рассказывали о том, какие имена для мальчиков стали самыми популярными в 2025 году.

дети мода тренды имена родители
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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