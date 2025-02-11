Як змінилася мода на імена — популярні варіанти у 2000-х й зараз

Дітки. Фото: Freepik

Останнім часом мода на імена змінюється швидше, ніж тренди в одязі. Те, що ще вчора здавалося застарілим, раптом повертається, а деякі імена взагалі зникають із життя. Наприклад, Софія. У 90-х роках це ім'я мало хто обирав для доньки, а сьогодні воно стабільно в топі найпопулярніших.

Новини.LIVE розповість більше про нові тренди на імена.

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Більшість батьків намагаються, щоб ім’я гармоніювало з прізвищем та по батькові. Але завжди є ті, хто не боїться експериментувати. Так з’являються Джуліана Сергіївна, Октавіан Петрович або інші нестандартні поєднання.

Які імена були модними для хлопчиків років 20 назад

Найчастіше новонароджених називали Владиславами, Дмитрами, Олександрами, Максимами та Нікітами. Але 2025-й рік оновив рейтинг. Сьогодні в лідерах Матвій, Єгор, Тимур, Михайло, а Максим, попри зміни, продовжує триматися у топі.

Не втратили популярності Кирило, Артем, Ілля, а ось раніше рідкісні Тимофій, Богдан, Леон, Марк і Роман з кожним роком зустрічаються все частіше. Та є й такі, хто хоче назвати сина унікально — серед рідкісних варіантів з’являються Ратмир, Оскар, Стефан, Семуель, Умар, Іллай, Омрі.

Діти позують для камери. Фото: Freepik

Які дівчачі імена в топі

З жіночими іменами зміни ще більш разючі. Колись найпопулярніші Дарина, Анастасія, Анна, Поліна та Катерина поступово відійшли в тінь. Їх місце зайняли Єва, Софія, Соф’я, Аліса, Ксенія та Марія. Деякі імена залишаються стабільними протягом десятиліть — так, як і раніше, часто зустрічаються Олександра, Єлизавета і Валерія. А ось Людмила, Наталя, Світлана — імена, якими колись називали кожну третю дівчинку, у 2025 році майже зникли.

Дівчатка. Фото: Freepik

Цікаво, що у виборі рідкісних імен дівчатам більше пощастило — їхній перелік значно довший. Сьогодні можна зустріти Еліну, Хлою, Анісію, Феодору, Таїсію, Сафіну, Саміру, Міру, Мар’ям, Лукер’ю, Каміллу, Євгеліну та навіть Лів.

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