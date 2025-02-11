Как изменилась мода на имена — популярные варианты в 2000-х и сейчас

Детки. Фото: Freepik

В последнее время мода на имена меняется быстрее, чем тренды в одежде. То, что еще вчера казалось устаревшим, вдруг возвращается, а некоторые имена вообще исчезают из жизни. Например, София. В 90-х годах это имя мало кто выбирал для дочери, а сегодня оно стабильно в топе самых популярных.

Новини.LIVE расскажет больше о новых трендах на имена.

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Большинство родителей стараются, чтобы имя гармонировало с фамилией и отчеством. Но всегда есть те, кто не боится экспериментировать. Так появляются Джулиана Сергеевна, Октавиан Петрович или другие нестандартные сочетания.

Какие имена были модными для мальчиков лет 20 назад

Чаще всего новорожденных называли Владиславами, Дмитриями, Александрами, Максимами и Никитами. Но 2025-й год обновил рейтинг. Сегодня в лидерах Матвей, Егор, Тимур, Михаил, а Максим, несмотря на изменения, продолжает держаться в топе.

Не потеряли популярности Кирилл, Артем, Илья, а вот ранее редкие Тимофей, Богдан, Леон, Марк и Роман с каждым годом встречаются все чаще. Но есть и такие, кто хочет назвать сына уникально — среди редких вариантов появляются Ратмир, Оскар, Стефан, Семуэль, Умар, Иллай, Омри.

Дети позируют для камеры. Фото: Freepik

Какие девчачьи имена в топе

С женскими именами изменения еще более разительные. Некогда самые популярные Дарья, Анастасия, Анна, Полина и Екатерина постепенно отошли в тень. Их место заняли Ева, София, Софья, Алиса, Ксения и Мария.

Некоторые имена остаются стабильными на протяжении десятилетий — так, как и раньше, часто встречаются Александра, Елизавета и Валерия. А вот Людмила, Наталья, Светлана — имена, которыми когда-то называли каждую третью девочку, в 2025 году почти исчезли.

Девочки. Фото: Freepik

Интересно, что в выборе редких имен девушкам больше повезло — их перечень значительно длиннее. Сегодня можно встретить Элину, Хлою, Анисию, Феодору, Таисию, Сафину, Самиру, Миру, Марьям, Лукерью, Камиллу, Евгелину и даже Лив.

Ранее мы писали о том, какие изысканные имена для девушек покорят тренды 2025 года.

Также мы сообщали, какие имена для мальчиков стали выбирать все чаще.