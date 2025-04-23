Наймодніші імена для хлопчиків у 2025 році — оригінальні варіанти

Хлопчик посміхається. Фото: Pexels

Підходити до імені дитини варто відповідально, адже воно може наділити свого власника певними якостями, з якими він йтиме по життю. Крім того, ім'я має бути мелодійним та гарним. Хтось з батьків знає як назве дитину ще до її народження, а хтось — вагається до останнього.

Новини.LIVE розповідають про найпопулярніші імена для хлопчиків у 2025 році.

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Трендові імені для хлопчиків

Цього року популярними для хлопчиків є такі імена:

Олесь — захисник;

Всеволод — володар усього;

Теоор (Teo) — дар Божий;

Яромир — світлий мир;

Ocман — стійкий;

Лук'ян — світлий, яскравий;

Лаврін — перехід;

Тихомир — той, хто несе тихий мир;

Сава — той, хто дає життя;

Тихон — вдалий;

Еміль — старанний, працьовитий;

Радослав — той, хто радіє славі;

Даміан — приборкувач або підкорювач;

Ян — Бог милостивий;

Юхим — доброзичливий;

Акім — поставлений Богом;

Олексій — захисник;

Остап — твердий, стійкий;

Владислав — славний, знаменний;

Віктор — переможець;

Лука — світла людина;

Любомир — любов та мир;

Максим — найбільший;

Ярослав — ярий та славний;

Денис — присвячений Діонісу;

Тадей — відважний, сміливий;

Тимур — залізо.

Хлопчик посміхається. Фото: Pexels

Популярними також зараз стають незвичні імена, наприклад, Омар, Аміран, Давид, Еней, Тадей. Крім того, вже кілька років поспіль не втрачають актуальності українські імена, такі як, Роман, Михайло, Федір. Вони, ймовірно, будуть популярними та трендовими ще довго.

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