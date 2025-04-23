Самые модные имена для мальчиков в 2025 году — оригинальные варианты

Мальчик улыбается. Фото: Pexels

Подходить к имени ребенка стоит ответственно, ведь оно может наделить своего владельца определенными качествами, с которыми он будет идти по жизни. Кроме того, имя должно быть мелодичным и красивым. Кто-то из родителей знает как назовет ребенка еще до его рождения, а кто-то — думает до последнего.

Новини.LIVE рассказывают о самых популярных именах для мальчиков в 2025 году.

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Трендовые имена для мальчиков

В этом году популярными для мальчиков являются такие имена:

Олесь — защитник;

Всеволод — обладатель всего;

Теоор (Teo) — дар Божий;

Яромир — светлый мир;

Осман — стойкий;

Лукьян — светлый, яркий;

Лаврин — переход;

Тихомир — тот, кто несет тихий мир;

Савва — тот, кто дает жизнь;

Тихон — удачный;

Эмиль — старательный, трудолюбивый;

Радослав — тот, кто радуется славе;

Дамиан — укротитель или покоритель;

Ян — Бог милостивый;

Ефим — доброжелательный;

Аким — поставленный Богом;

Алексей — защитник;

Остап — твердый, стойкий;

Владислав — славный, знаменательный;

Виктор — победитель;

Лука — светлый человек;

Любомир — любовь и мир;

Максим — самый большой;

Ярослав — ярый и славный;

Денис — посвященный Дионису;

Тадей — отважный, смелый;

Тимур — железо.

Мальчик улыбается. Фото: Pexels

Популярными также сейчас становятся необычные имена, например, Омар, Амиран, Давид, Эней, Тадей. Кроме того, уже несколько лет подряд не теряют актуальности украинские имена, такие как, Роман, Михаил, Федор. Они, вероятно, будут популярными и трендовыми еще долго.

Напомним, ранее мы писали о том, какие имена для девочек стали самыми популярными в этом году. Некоторые из них вернулись в моду из прошлого.

Также мы рассказывали о том, какие имена стали трендовыми через 20 лет. Это как привычные нам варианты, так и нестандартные.