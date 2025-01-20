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Як назвати дівчинку у 2025 році — стильні імена

20 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Дівочі імена, що стануть хітом у 2025 році
Дівчатка. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Якщо ви очікуєте появу донечки та хочете підібрати для неї ідеальне ім’я, цей процес може стати одним із найприємніших моментів у період очікування. Якому варіанту віддати перевагу? Чи варто вибирати популярне ім’я, старовинне чи щось рідкісне?

Новини.LIVE розповість, які імена для дівчаток зараз на піку популярності в Україні, та які повертаються з минулого.

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Які дівчачі імена роками тримаються в трендах

Сьогодні серед улюблених імен для дівчаток, які вже кілька років займають топові позиції, залишаються:

  • Анна
  • Марія
  • Вікторія
  • Єлизавета
  • Поліна

Такі імена справді красиві та мають багаті історії. Однак, якщо обираєте популярне ім’я, будьте готові до того, що у садочку, школі чи на майданчику донечка може зустрічати чимало тезок. І хоча це не завжди мінус, унікальність у цьому випадку може трохи губитися.

Дівочі імена, які популярні багато років
Дівчатка граються. Фото: Pixabay

Якщо ж ви прагнете обрати щось особливе, зверніть увагу на імена, які поступово повертаються до моди з минулих часів:

  • Злата
  • Соломія
  • Адель
  • Мирослава
  • Ярослава

Ці імена звучать сучасно, але зберігають нотку давньої української культури.

До речі, підбираючи ім’я, багато хто вірить, що воно здатне впливати на долю та характер дитини. Тому важливо врахувати, які риси ви хочете підкреслити у своїй донечці. Наприклад, ім’я Мирослава символізує мир і славу, а Соломія — доброту. Або ж, можливо, вам ближче щось ніжне та мелодійне, як Адель чи Поліна.

Раніше ми писали про те, які імена для хлопчиків обирають найчастіше.

Також ми повідомляли про варіанти вишуканих імен для дівчаток у 2025 році.

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