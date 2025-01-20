Дівочі імена, що стануть хітом у 2025 році

Дівчатка. Фото: Pixabay

Якщо ви очікуєте появу донечки та хочете підібрати для неї ідеальне ім’я, цей процес може стати одним із найприємніших моментів у період очікування. Якому варіанту віддати перевагу? Чи варто вибирати популярне ім’я, старовинне чи щось рідкісне?

Новини.LIVE розповість, які імена для дівчаток зараз на піку популярності в Україні, та які повертаються з минулого.

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Сьогодні серед улюблених імен для дівчаток, які вже кілька років займають топові позиції, залишаються:

Анна

Марія

Вікторія

Єлизавета

Поліна

Такі імена справді красиві та мають багаті історії. Однак, якщо обираєте популярне ім’я, будьте готові до того, що у садочку, школі чи на майданчику донечка може зустрічати чимало тезок. І хоча це не завжди мінус, унікальність у цьому випадку може трохи губитися.

Дівчатка граються. Фото: Pixabay

Якщо ж ви прагнете обрати щось особливе, зверніть увагу на імена, які поступово повертаються до моди з минулих часів:

Злата

Соломія

Адель

Мирослава

Ярослава

Ці імена звучать сучасно, але зберігають нотку давньої української культури.

До речі, підбираючи ім’я, багато хто вірить, що воно здатне впливати на долю та характер дитини. Тому важливо врахувати, які риси ви хочете підкреслити у своїй донечці. Наприклад, ім’я Мирослава символізує мир і славу, а Соломія — доброту. Або ж, можливо, вам ближче щось ніжне та мелодійне, як Адель чи Поліна.

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