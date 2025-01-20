Девичьи имена, которые станут хитом в 2025 году

Девочки. Фото: Pixabay

Если вы ожидаете появление дочери и хотите подобрать для нее идеальное имя, этот процесс может стать одним из самых приятных моментов в период ожидания. Какому варианту отдать предпочтение? Стоит ли выбирать популярное имя, старинное или что-то редкое?

Новини.LIVE расскажет, какие имена для девочек сейчас на пике популярности в Украине, и какие возвращаются из прошлого.

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Сегодня среди любимых имен для девочек, которые уже несколько лет занимают топовые позиции, остаются:

Анна

Мария

Виктория

Елизавета

Полина

Такие имена действительно красивые и имеют богатые истории. Однако, если выбираете популярное имя, будьте готовы к тому, что в саду, школе или на площадке дочь может встречать немало тезок. И хотя это не всегда минус, уникальность в этом случае может немного теряться.

Девушки играют. Фото: Pixabay

Если же вы хотите выбрать что-то особенное, обратите внимание на имена, которые постепенно возвращаются в моду из прошлых времен:

Злата

Соломия

Адель

Мирослава

Ярослава

Эти имена звучат современно, но сохраняют нотку древней украинской культуры.

Кстати, подбирая имя, многие верят, что оно способно влиять на судьбу и характер ребенка. Поэтому важно учесть, какие черты вы хотите подчеркнуть в своей дочери. Например, имя Мирослава символизирует мир и славу, а Соломия — доброту. Или же, возможно, вам ближе что-то нежное и мелодичное, как Адель или Полина.

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