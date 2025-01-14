Трендові імена 2025 — які обирають найчастіше для хлопчиків

Щасливий хлопчик. Фото: Freepik

Вибір імені для майбутнього сина — це не просто рішення, а ціла подорож. Адже ім’я — це те, що супроводжуватиме людину все життя, формуватиме її образ у світі й навіть впливатиме на характер. Які імена сьогодні популярні серед українських батьків?

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Олександр — класика, яка асоціюється із силою, впевненістю та рішучістю. Це ім’я десятиліттями залишається фаворитом серед батьків.

Максим — коротке, звучне і сильне ім’я, яке символізує велич. Воно стильне і підходить для будь-якого віку.

Владислав — величне ім’я з історичним корінням. Його обирають ті, хто цінує мудрість і силу.

Матвій — тепле і спокійне ім’я, яке останніми роками все частіше чути на дитячих майданчиках.

Хлопчик кривляється. Фото: Freepik

Дмитро — ще один класичний вибір, що поза часом. Це ім’я міцно тримає свої позиції серед улюблених варіантів.

Тимофій — ніжне і мелодійне ім'я, воно звучить особливо затишно і доброзичливо.

Давид — ім’я з глибоким значенням, яке вважають символом сили духу та мудрості. Популярність цього імені стрімко зростає.

Марк — лаконічне і сучасне, це ім’я ідеально пасує тим, хто цінує стиль і простоту.

Артемій — незвичайне і водночас ніжне ім’я, яке дедалі більше привертає увагу молодих батьків.

Як обрати ідеальне ім’я для дитини

Прислухайтеся до своїх відчуттів. Часто інтуїція підказує, яке ім’я підходить малюкові. Уявіть, як це ім’я звучатиме в різних ситуаціях — у дитинстві, юності, дорослому житті. І, звісно, враховуйте значення, адже кожне ім’я несе в собі певну енергетику.

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