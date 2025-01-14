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Найкращі імена для хлопчиків у 2025 — які обирають найчастіше

14 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові імена 2025 — які обирають найчастіше для хлопчиків
Щасливий хлопчик. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Вибір імені для майбутнього сина — це не просто рішення, а ціла подорож. Адже ім’я — це те, що супроводжуватиме людину все життя, формуватиме її образ у світі й навіть впливатиме на характер. Які імена сьогодні популярні серед українських батьків?

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Олександр — класика, яка асоціюється із силою, впевненістю та рішучістю. Це ім’я десятиліттями залишається фаворитом серед батьків.

Максим — коротке, звучне і сильне ім’я, яке символізує велич. Воно стильне і підходить для будь-якого віку.

Владислав — величне ім’я з історичним корінням. Його обирають ті, хто цінує мудрість і силу.

Матвій — тепле і спокійне ім’я, яке останніми роками все частіше чути на дитячих майданчиках.

На які імена для хлопчиків звернути увагу у 2025
Хлопчик кривляється. Фото: Freepik

Дмитро — ще один класичний вибір, що поза часом. Це ім’я міцно тримає свої позиції серед улюблених варіантів.

Тимофій — ніжне і мелодійне ім'я, воно звучить особливо затишно і доброзичливо.

Давид — ім’я з глибоким значенням, яке вважають символом сили духу та мудрості. Популярність цього імені стрімко зростає.

Марк — лаконічне і сучасне, це ім’я ідеально пасує тим, хто цінує стиль і простоту.

Артемій — незвичайне і водночас ніжне ім’я, яке дедалі більше привертає увагу молодих батьків.

Як обрати ідеальне ім’я для дитини

Прислухайтеся до своїх відчуттів. Часто інтуїція підказує, яке ім’я підходить малюкові. Уявіть, як це ім’я звучатиме в різних ситуаціях — у дитинстві, юності, дорослому житті. І, звісно, враховуйте значення, адже кожне ім’я несе в собі певну енергетику.

Раніше ми писали про те, тренди на які імена актуальні цього року.

Також ми повідомляли вишукані імена для дівчат, що варті уваги у 2025.

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