Трендовые имена 2025 — какие выбирают чаще всего для мальчиков

Счастливый мальчик. Фото: Freepik

Выбор имени для будущего сына — это не просто решение, а целое путешествие. Ведь имя — это то, что будет сопровождать человека всю жизнь, формировать его образ в мире и даже влиять на характер. Какие имена сегодня популярны среди украинских родителей?

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Александр — классика, которая ассоциируется с силой, уверенностью и решительностью. Это имя десятилетиями остается фаворитом среди родителей.

Максим — короткое, звучное и сильное имя, которое символизирует величие. Оно выглядит стильно и подходит для любого возраста.

Владислав — величественное имя с историческими корнями. Его выбирают те, кто ценит мудрость и силу.

Матвей — теплое и спокойное имя, которое в последние годы все чаще слышно на детских площадках.

Мальчик кривляется. Фото: Freepik

Дмитрий — еще один классический выбор, который вне времени. Это имя прочно держит свои позиции среди любимых вариантов.

Тимофей — нежное и мелодичное имя, оно звучит особенно уютно и дружелюбно.

Давид — имя с глубоким значением, которое считают символом силы духа и мудрости. Популярность этого имени стремительно растет.

Марк — лаконичное и современное, это имя идеально подходит тем, кто ценит стиль и простоту.

Артемий — необычное и одновременно нежное имя, которое все больше привлекает внимание молодых родителей.

Как выбрать идеальное имя для ребенка

Прислушайтесь к своим ощущениям. Часто интуиция подсказывает, какое имя подходит малышу. Представьте, как это имя будет звучать в разных ситуациях — в детстве, юности, взрослой жизни. И, конечно, учитывайте значение, ведь каждое имя несет в себе определенную энергетику.

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