Летний отдых 2025 — какие страны будут на пике популярности

Девушка приехала на отдых. Фото: Freepik

Если вы планируете этим летом отдыхать за границей, то стоит уже начать выбирать страну. В этом году популярными будут несколько направлений. Некоторые из них идеально подойдут тем, кто хочет отдохнуть не за все деньги мира, а в некоторых странах придется раскошелиться. В любом случае, эти места будут мега популярными в этом сезоне, поэтому выбирайте то, что вам нравится больше и не медлите с бронированием.

Новини.LIVE рассказывают про самые модные страны для отдыха летом 2025 года.

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Самые популярные страны для отдыха этим летом

Куба

Июнь — идеальное время для путешествия на Кубу. Цены на жилье падают, поскольку погода становится несколько влажной. Однако это идеальное время для любителей серфинга — сильный ветер поднимает огромные волны. В июне на Кубе проводят большой карнавал, поэтому туристам также будет на что посмотреть. Популярным является остров Кайо Коко, он привлекает туристов чистыми пляжами и природой. Кроме того, там действительно первоклассный сервис.

Отдых на Кубе. Фото из Instagram

Объединенные Арабские Эмираты

Стоит учитывать то, что летом в ОАЭ довольно жарко, но отели предоставляют неплохие скидки на проживание. Лучше всего ехать в эту страну в октябре или апреле. Самыми популярными городами среди туристов этим летом будут Дубай и Шарджа. Там есть все необходимое для незабываемого отдыха: парки развлечений, торговые центры, хорошие пляжи и экскурсии. А мечеть шейха Зайда в Абу-Даби входит в десять самых посещаемых достопримечательностей в мире.

Отдых в ОАЭ. Фото из Instagram

Грузия

Неизменно популярной этим летом для отдыха будет Грузия. Доброжелательные люди, вкусная еда, настоящее грузинское вино и природа сделают вашу поездку незабываемой. Лучшее время для посещения — с конца апреля по середину июня и с конца августа по сентябрь. Для любителей курортного отдыха стоит выбрать Батуми. Если вы хотите прикоснуться к истории — прогуляйтесь по старинным улочкам Тбилиси.

Отдых в Грузии. Фото из Instagram

Мальдивы

Мальдивы до сих пор остаются элитным местом для отдыха за границей. Эта страна идеально подходит для романтических путешествий. Также это место станет раем для тех, кто любит спокойствие и одиночество. Уютные небольшие бунгало недалеко от берега и малое количество туристов позволят полностью насладиться отдыхом. Осмотреть достопримечательности можно в столице — Мале.

Отдых на Мальдивах. Фото из Instagram

Черногория

Несколько лет подряд не теряет популярность среди туристов Черногория. Эта страна завораживает сочетанием идеально чистого моря и гор. Мягкий климат и уникальная архитектура сделают ваш отдых там незабываемым. К тому же в Черногории достаточно приятные цены на проживание и развлечения. Оптимальное время для посещения страны: конец мая — первая половина октября.

Отдых в Черногории. Фото из Instagram

Выбирайте для отдыха ту страну, которая лежит вам по душе. Все пять вариантов будут мега популярными этим летом.

Напомним, ранее мы писали о том, как провести весенний отпуск в Грузии. Цены на отдых там приятно впечатляют.

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