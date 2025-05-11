Літній відпочинок 2025 — які країни будуть на піку популярності

Дівчина приїхала на відпочинок. Фото: Freepik

Якщо ви плануєте цього літа відпочивати за кордоном, то варто вже почати обирати країну. Цього року популярними будуть кілька напрямків. Деякі з них ідеально підійдуть тим, хто хоче відпочити не за всі гроші світу, а в деяких країнах доведеться брязнути гаманцем. У будь-якому випадку ці місця будуть мегапопулярними цього сезону, тож обирайте те, що вам подобається більше, та не зволікайте з бронюванням.

Новини.LIVE розповідають про наймодніші країни для відпочинку влітку 2025 року.

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Найпопулярніші країни для відпочинку цього літа

Куба

Червень — ідеальний час для подорожі на Кубу. Ціни на житло падають, оскільки погода стає дещо вологою. Однак це ідеальний час для любителів серфінгу — сильний вітер здіймає величезні хвилі. У червні на Кубі проводять великий карнавал, тож туристам також буде на що подивитись. Популярним є острів Кайо Коко, він приваблює туристів чистими пляжами та природою. Крім того, там дійсно першокласний сервіс.

Відпочинок на Кубі. Фото з Instagram

Об'єднані Арабські Емірати

Варто враховувати те, що влітку в ОАЕ досить спекотно, але готелі надають непогані знижки на проживання. Найкраще їхати до цієї країни у жовтні чи квітні. Найпопулярнішими містами серед туристів цього літа будуть Дубай і Шарджа. Там є все необхідне для незабутнього відпочинку: парки розваг, торгові центри, хороші пляжі та екскурсії. А мечеть шейха Зайда в Абу-Дабі входить до десяти найбільш відвідуваних пам'яток у світі.

Відпочинок в ОАЕ. Фото з Instagram

Грузія

Незмінно популярною цього літа для відпочинку буде Грузія. Доброзичливі люди, смачна їжа, справжнє грузинське вино та природа зроблять вашу поїздку незабутньою. Найкращий час для відвідування — з кінця квітня по середину червня та з кінця серпня по вересень. Для любителів курортного відпочинку варто обрати Батумі. Якщо ви прагнете доторкнутися до історії — прогуляйтесь старовинними вуличками Тбілісі.

Відпочинок в Грузії. Фото з Instagram

Мальдіви

Мальдіви досі залишаються елітним місцем для відпочинку за кордоном. Ця країна ідеально підходить для романтичних подорожей. Також це місце стане раєм для тих, хто любить спокій та самотність. Затишні невеликі бунгало недалеко від берега та мала кількість туристів дозволять повністю насолодитися відпочинком. Оглянути визначні пам'ятки можна у столиці — Мале.

Відпочинок на Мальдівах. Фото з Instagram

Чорногорія

Кілька років поспіль не втрачає популярність серед туристів Чорногорія. Ця країна заворожує поєднанням ідеально чистого моря та гір. М'який клімат та унікальна архітектура зроблять ваш відпочинок там незабутнім. До того ж у Чорногорії досить приємні ціни на проживання та розваги. Оптимальний час для відвідування країни: кінець травня — перша половина жовтня.

Відпочинок в Чорногорії. Фото з Instagram

Обирайте для відпочинку ту країну, яка лежить вам до душі. Всі п'ять варіантів будуть мегапопулярними цього літа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як провести весняну відпустку у Грузії. Ціни на відпочинок там приємно вражають.

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