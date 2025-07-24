Этим летом майку заменил скульптурный топ — почему именно он

Девушка в оригинальном топе. Фото: Freepik

Скульптурные топы — одна из самых эффектных вещей этого лета. Их носят везде: на вечеринки, прогулки, даже в офис, если правильно обыграть. Это не просто футболка, это — маленькое модное чудо. Благодаря драпировке, асимметрии, складкам или необычным вырезам, такая майка превращает даже самую простую комбинацию в стильный образ, как для фотосессии.

Об этом пишет Vogue.

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В тренде сейчас как сдержанные цвета — белый, черный, графит, — так и яркие: карамельный, винный, насыщенный синий. Наиболее оригинально выглядят модели, которые будто "выкручены" или завязаны в узел - такая деталь создает интересную геометрию в образе. Кстати, именно подобные элементы часто встречаются в коллекциях Christopher Esber, ведь он умеет работать с телом и тканью без лишней суеты.

Коричневый топ. Фото из Instagram

Топы с драпировкой особенно хорошо смотрятся на голом теле, но их легко комбинировать и со струящимися рубашками, и даже с жакетами — эффект сохранится. А еще они подчеркивают линии тела, но не обтягивают, а наоборот красиво обволакивают. Это идеальное решение для тех, кто хочет выглядеть соблазнительно.

Белый топ в образе. Фото из Instagram

С чем носить трендовые топы

Простые комбинации самые лучшие: длинные льняные шорты, палаццо, миди-юбки из денима или хлопка, макси на запах, джинсы с высокой талией. В обуви все, что удобно: от сандалий на платформе до мюлей. Аксессуары разве что минимальные, чтобы оставить акцент на топе.

Стильный топ. Фото из Instagram

Скульптурный топ — это как стиль без усилий. Один такой и не надо придумывать сложных образов. Просто надели, вышли из дома и ловите восхищенные взгляды на себе. Тренд, который стоит попробовать каждой хотя бы раз.

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