Цього літа майку замінив скульптурний топ — чому саме він

Дівчина в оригінальному топі. Фото: Freepik

Скульптурні топи — одна з найефектніших речей цього літа. Їх носять усюди: на вечірки, прогулянки, навіть в офіс, якщо правильно обіграти. Це не просто футболка, це — маленьке модне диво. Завдяки драпіровці, асиметрії, складкам чи незвичайним вирізам, така майка перетворює навіть найпростішу комбінацію у стильний образ, як для фотосесії.

Про це пише Vogue.

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У тренді зараз як стримані кольори — білий, чорний, графіт, — так і яскраві: карамельний, винний, насичений синій. Найбільш оригінальний вигляд мають моделі, які ніби "викручені" або зав’язані у вузол — така деталь створює цікаву геометрію в образі. До речі, саме подібні елементи часто зустрічаються у колекціях Christopher Esber, адже він вміє працювати з тілом і тканиною без зайвої метушні.

Коричневий топ. Фото з Instagram

Топи з драпіруванням особливий вигляд мають на голому тілі, але їх легко комбінувати і зі струменистими сорочками, і навіть з жакетами — ефект збережеться. А ще вони підкреслюють лінії тіла, але не обтягують, а навпаки красиво обволікають. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати звабливий вигляд.

Білий топ в образі. Фото з Instagram

З чим носити трендові топи

Прості комбінації найкращі: довгі лляні шорти, палаццо, мідіспідниці з деніму або бавовни, максі на запах, джинси з високою талією. У взутті усе, що зручне: від сандаль на платформі до мюлів. Аксесуари хіба мінімальні, щоб залишити акцент на топі.

Стильний топ. Фото з Instagram

Скульптурний топ — це наче стиль без зусиль. Один такий і не треба вигадувати складних образів. Просто одягли, вийшли з дому і ловите захоплені погляди на собі. Тренд, який варто спробувати кожній хоча б раз.

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