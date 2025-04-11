Какие духи будут в моде в 2025-2026 годах — выбирайте их и не прогадаете

Духи и аксессуары. Фото: Pixabay

Парфюм — это уже давно не просто про приятный запах. Это как личный киносценарий: с настроением, сюжетами и неожиданными поворотами. Не так давно закончилась выставка Esxence в Милане, и она разнесла все старые представления о том, какими должны быть ароматы.

В Cosmopolitan рассказали коротко о главном, что будет на пике в 2025-2026 годах.

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Сладкое возвращается, но теперь с характером. Если раньше это были ваниль с карамелью, то теперь фисташковый крем, ром, пирожные и даже морепродукты. Ароматы становятся как настоящие десерты: с хрустящей корочкой, нежным кремом и неожиданными сочетаниями. Самый громкий пример Golden Pistachio: пахнет так, будто съел дубайский шоколад с фисташковым кремом.

Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

Фисташка

Миндаль и вишня уже немного всем надоели. А фисташка это что-то новое: нежная, кремовая, с легкой соленостью. Она не слишком сладкая, но все равно очень "вкусная". Ее теперь добавляют везде и она очень удачно обновляет даже классические композиции.

Экстракты, что звучат иначе

Людям мало, чтобы аромат держался 3 часа — все хотят эффекта "я пришел и остался в воздухе". Поэтому бренды выпускают экстракты не просто версии "stronger", а совсем другие формулы: без спирта, с более глубоким шлейфом и более богатыми аккордами. Kilian, например, уже выпустил Angels' Share Paradis — коньячный, крепкий, как ночь в Париже.

Красивая девушка с духами. Фото: Freepik

Запахи земли, коры, мха в тренде

В противовес гурманке спокойная, почти медитативная парфюмерия. Ароматы леса после дождя, влажных корней, старой древесины, пудры. Такие, которые успокаивают, а не "шокируют". Они о тишине, о возвращении к себе. Это сейчас очень нужно в мире, где все устали от шума и стресса.

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