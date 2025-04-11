Які парфуми будуть у моді у 2025-2026 роках — обирайте їх і не прогадаєте

Парфуми та аксесуари. Фото: Pixabay

Парфуми — це вже давно не просто про приємний запах. Це як особистий кіносценарій: з настроєм, сюжетами і неочікуваними поворотами. Не так давно закінчилась виставка Esxence у Мілані, і вона рознесла всі старі уявлення про те, якими мають бути аромати.

У Cosmopolitan розповіли коротко про головне, що буде на піку у 2025-2026 роках.

Реклама

Читайте також:

Які аромати зараз на піку популярності

Солодке повертається, але тепер з характером. Якщо раніше це були ваніль з карамеллю, то тепер фісташковий крем, ром, тістечка і навіть морепродукти. Аромати стають як справжні десерти: з хрусткою скоринкою, ніжною кремовістю і несподіваними поєднаннями. Найгучніший приклад Golden Pistachio: пахне, наче з'їв дубайський шоколад із фісташковим кремом.

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Фісташка

Мигдаль і вишня вже трохи всім набридли. А фісташка це щось нове: ніжна, кремова, з легкою солоністю. Вона не надто солодка, але все одно дуже "смачна". Її тепер додають всюди і вона дуже вдало оновлює навіть класичні композиції.

Екстракти, що звучать інакше

Людям мало, щоб аромат тримався 3 години — всі хочуть ефекту "я прийшов і залишився в повітрі". Тому бренди випускають екстракти не просто версії stronger, а зовсім інші формули: без спирту, з глибшим шлейфом і багатшими акордами. Kilian, наприклад, уже випустив Angels’ Share Paradis — коньячний, міцний, як ніч у Парижі.

Гарна дівчина з парфумами. Фото: Freepik

Запахи землі, кори, моху в тренді

На противагу гурманці спокійна, майже медитативна парфумерія. Аромати лісу після дощу, вологого коріння, старої деревини, пудри. Такі, які заспокоюють, а не "шокують". Вони про тишу, про повернення до себе. Це зараз дуже потрібно у світі, де всі втомились від шуму і стресу.

Раніше ми писали про те, які парфуми ідеально пасують зрілим жінкам.

Також ми повідомляли про антитрендові парфуми, що не варті уваги в 2025 році.