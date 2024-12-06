Как назвать девочку в 2025 году — эти имена в тренде

Самые модные имена для девочек — будут популярны в 2025 году
Выбирая имя для своего ребенка, родители часто стремятся найти что-то особенное — такое, что будет хорошо звучать и в детстве, и во взрослой жизни, а также будет иметь глубокий смысл. В 2025 году на первый план выходят имена, еще недавно считавшиеся устаревшими.
Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
В тренде снова стиль ретро, а также возвращение к древним украинским именам, которые раньше были редкими.
Топ имен, которые могут стать популярными
Аделина
Имя древнегерманского происхождения, которое переводится как "возвышенная". Считается, что обладательницы этого имени имеют хорошую и честную натуру. Оно становится все более популярным благодаря своему уникальному звучанию и значению.
Жанна
Это французская версия имени Иоанна, что означает "благодать". Девочки с этим именем энергичны, добры и внимательны к другим, часто увлекаются спортом.
Инесса
Имя древнегреческого происхождения означает "невинный" или "ягненок". Его владелицы — волшебные, открытые и общительные, способные создать теплую атмосферу вокруг себя.
Маргарита
В переводе с древнегреческого — "жемчуга". Это имя подходит для прямолинейных и решительных девушек, которые быстро находят выход из любой ситуации.
Эмилия
Популярное еще во времена Киевской Руси, это имя латинского происхождения означает "сильная" и "решительная". Обладательницы имени обычно умны, уверены и обладают лидерскими качествами.
Стефания
Женская форма мужского имени, переводимая с греческого как "диадема". Основная черта характера — уверенность, смелость и целеустремленность.
Юстина
Имя римского происхождения означает "справедливость". Его владелицы — коммуникабельные, порядочные и веселые, часто становятся душой компании.
Помимо популярных трендов, родители могут обратиться к церковному календарю. Имена, избранные в честь святых, чей день отмечается в день рождения или крещения ребенка, остаются актуальными. Это не только придает имени глубокого духовного содержания, но и является прекрасным способом почтить религиозные традиции.
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