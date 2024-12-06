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Самые модные имена для девочек — будут популярны в 2025 году

6 декабря 2024 08:41
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как назвать девочку в 2025 году — эти имена в тренде
Маленькие девочки. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Выбирая имя для своего ребенка, родители часто стремятся найти что-то особенное — такое, что будет хорошо звучать и в детстве, и во взрослой жизни, а также будет иметь глубокий смысл. В 2025 году на первый план выходят имена, еще недавно считавшиеся устаревшими.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Топ имен, которые могут стать популярными

Аделина

Имя древнегерманского происхождения, которое переводится как "возвышенная". Считается, что обладательницы этого имени имеют хорошую и честную натуру. Оно становится все более популярным благодаря своему уникальному звучанию и значению.

Жанна

Это французская версия имени Иоанна, что означает "благодать". Девочки с этим именем энергичны, добры и внимательны к другим, часто увлекаются спортом.

Самые модные имена для девочек — будут популярны в 2025 году - фото 1
Девочки играют с собакой. Фото: Pixabay

Инесса

Имя древнегреческого происхождения означает "невинный" или "ягненок". Его владелицы — волшебные, открытые и общительные, способные создать теплую атмосферу вокруг себя.

Маргарита

В переводе с древнегреческого — "жемчуга". Это имя подходит для прямолинейных и решительных девушек, которые быстро находят выход из любой ситуации.

Эмилия

Популярное еще во времена Киевской Руси, это имя латинского происхождения означает "сильная" и "решительная". Обладательницы имени обычно умны, уверены и обладают лидерскими качествами.

Самые модные имена для девочек — будут популярны в 2025 году - фото 2
Девочки в тюльпанах. Фото: Pixabay

Стефания

Женская форма мужского имени, переводимая с греческого как "диадема". Основная черта характера — уверенность, смелость и целеустремленность.

Юстина

Имя римского происхождения означает "справедливость". Его владелицы — коммуникабельные, порядочные и веселые, часто становятся душой компании.

Помимо популярных трендов, родители могут обратиться к церковному календарю. Имена, избранные в честь святых, чей день отмечается в день рождения или крещения ребенка, остаются актуальными. Это не только придает имени глубокого духовного содержания, но и является прекрасным способом почтить религиозные традиции.

Раньше мы писали о главном тренде 2025 года — вещь, которая должна быть у каждого.

Также мы сообщали, что модно носить этой зимой.

дети мода тренды имена 2025 год

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