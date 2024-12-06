Як назвати дівчинку у 2025 році — ці імена в тренді

Маленькі дівчатка. Фото: Pixabay

Обираючи ім’я для своєї дитини, батьки часто прагнуть знайти щось особливе — таке, що буде гарно звучати і в дитинстві, і в дорослому житті, а також матиме глибокий сенс. У 2025 році на перший план виходять імена, які ще нещодавно вважалися застарілими.

Cайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Топ імен, які можуть стати популярними

Аделіна

Ім’я давньогерманського походження, яке перекладається як "піднесена". Вважається, що власниці цього імені мають добру та чесну натуру. Воно стає все більш популярним завдяки своєму унікальному звучанню та значенню.

Жанна

Це французька версія імені Іоанна, що означає "благодать". Дівчатка з цим ім’ям енергійні, добрі та уважні до інших, часто захоплюються спортом.

Дівчатка граються з собакою. Фото: Pixabay

Інеса

Ім’я давньогрецького походження означає "невинна" або "ягня". Його власниці — чарівні, відкриті та товариські, здатні створити теплу атмосферу навколо себе.

Маргарита

У перекладі з давньогрецької — "перли". Це ім’я підходить для прямолінійних і рішучих дівчат, які швидко знаходять вихід із будь-якої ситуації.

Емілія

Популярне ще за часів Київської Русі, це ім’я латинського походження означає "сильна" та "рішуча". Власниці імені зазвичай розумні, впевнені та мають лідерські якості.

Дівчатка в тюльпанах. Фото: Pixabay

Стефанія

Жіноча форма чоловічого імені, що перекладається з грецької як "діадема". Основні риси характеру — впевненість, сміливість і цілеспрямованість.

Юстина

Ім’я римського походження означає "справедливість". Його власниці — комунікабельні, порядні та веселі, часто стають душею компанії.

Окрім популярних трендів, батьки можуть звернутися до церковного календаря. Імена, обрані на честь святих, чиї дні вшановуються у день народження або хрещення дитини, залишаються актуальними. Це не лише додає імені глибокого духовного змісту, але і є чудовим способом вшанувати релігійні традиції.

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