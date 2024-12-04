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Магія браслетів — як зробити їх талісманом удачі

4 грудня 2024 19:49
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
На якій руці носити браслет, щоб притягнути багатство
Браслет на руці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Браслети завжди були не лише прикрасою, а й символом певної енергії та захисту. Згідно з народними повір'ями, правильний вибір руки, на якій носиться браслет, може вплинути на ваше життя, притягуючи позитив або допомагаючи позбутися негативу.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Якщо хочете знайти щастя, кохання та успіх, езотерики радять носити браслет на правій руці. Саме ця рука, за повір’ям, здатна притягувати позитивну енергію, ніби магнітом. Особливо, якщо прикраса зроблена з дорогоцінних металів чи прикрашена каменями — такими як діаманти, гранати чи аметисти.

Ліва рука, навпаки, "віддає". Вважається, що браслет на цій руці допоможе позбутися негативу, відпустити старі образи та очиститися від того, що заважає рухатися вперед.

Магія браслетів — як зробити їх талісманом удачі - фото 1
У дівчини браслет на лівій руці. Фото: Pixabay

Як обрати браслет

Вибір браслета також має значення:

  • Золотий: символізує енергію Сонця, дарує силу, багатство і щастя.
  • Срібний: захищає від негативу, наповнює думки чистотою, притягує енергію Місяця.
  • Дерев’яний: допомагає знайти гармонію, знімає стрес і додає стабільності.
  • Червона нитка: оберігає від заздрощів і негативного впливу, приносить удачу в стосунках.

Але пам'ятайте, що не варто сліпо покладатися на прикмети. Найголовніше — ваш комфорт і власне відчуття. Носіть браслет на тій руці, де вам зручно, і нехай ця прикраса стане для вас символом радості й впевненості в собі.

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