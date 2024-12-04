На якій руці носити браслет, щоб притягнути багатство

Браслет на руці. Фото: Freepik

Браслети завжди були не лише прикрасою, а й символом певної енергії та захисту. Згідно з народними повір'ями, правильний вибір руки, на якій носиться браслет, може вплинути на ваше життя, притягуючи позитив або допомагаючи позбутися негативу.

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Якщо хочете знайти щастя, кохання та успіх, езотерики радять носити браслет на правій руці. Саме ця рука, за повір’ям, здатна притягувати позитивну енергію, ніби магнітом. Особливо, якщо прикраса зроблена з дорогоцінних металів чи прикрашена каменями — такими як діаманти, гранати чи аметисти.

Ліва рука, навпаки, "віддає". Вважається, що браслет на цій руці допоможе позбутися негативу, відпустити старі образи та очиститися від того, що заважає рухатися вперед.

У дівчини браслет на лівій руці. Фото: Pixabay

Як обрати браслет

Вибір браслета також має значення:

Золотий : символізує енергію Сонця, дарує силу, багатство і щастя.

: символізує енергію Сонця, дарує силу, багатство і щастя. Срібний : захищає від негативу, наповнює думки чистотою, притягує енергію Місяця.

: захищає від негативу, наповнює думки чистотою, притягує енергію Місяця. Дерев’яний : допомагає знайти гармонію, знімає стрес і додає стабільності.

: допомагає знайти гармонію, знімає стрес і додає стабільності. Червона нитка: оберігає від заздрощів і негативного впливу, приносить удачу в стосунках.

Але пам'ятайте, що не варто сліпо покладатися на прикмети. Найголовніше — ваш комфорт і власне відчуття. Носіть браслет на тій руці, де вам зручно, і нехай ця прикраса стане для вас символом радості й впевненості в собі.

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