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Магия браслетов — как сделать их талисманом удачи

4 декабря 2024 19:49
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
На какой руке носить браслет, чтобы привлечь богатство
Браслет на руке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Браслеты всегда были не только украшением, но и символом определенной энергии и защиты. Согласно народным поверьям, правильный выбор руки, на которой носится браслет, может повлиять на вашу жизнь, притягивая позитив или помогая избавиться от негатива.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Если хотите обрести счастье, любовь и успех, эзотерики советуют носить браслет на правой руке. Именно эта рука, по поверью, способна притягивать положительную энергию, как магнитом. Особенно если украшение сделано из драгоценных металлов или украшено камнями — такими как бриллианты, гранаты или аметисты.

Левая рука, напротив, "отдает". Считается, что браслет на этой руке поможет избавиться от негатива, отпустить старые обиды и очиститься от всего, что мешает двигаться вперед.

Магия браслетов — как сделать их талисманом удачи - фото 1
У девушки браслет на левой руке. Фото: Pixabay

Как выбрать браслет

Выбор браслета также имеет значение:

  • Золотой: символизирует энергию Солнца, дарит силу, богатство и счастье.
  • Серебряный: защищает от негатива, наполняет мысли чистотой, притягивает энергию Луны.
  • Деревянный: помогает обрести гармонию, снимает стресс и придает стабильности.
  • Красная нить: предохраняет от зависти и негативного воздействия, приносит удачу в отношениях.

Но помните, что не стоит слепо полагаться на приметы. Самое главное — ваш комфорт и собственное ощущение. Носите браслет на руке, где вам удобно, и пусть это украшение станет для вас символом радости и уверенности в себе.

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