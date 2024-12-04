На какой руке носить браслет, чтобы привлечь богатство

Магия браслетов — как сделать их талисманом удачи
Браслеты всегда были не только украшением, но и символом определенной энергии и защиты. Согласно народным поверьям, правильный выбор руки, на которой носится браслет, может повлиять на вашу жизнь, притягивая позитив или помогая избавиться от негатива.
Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Какая рука "притягивает" удачу
Если хотите обрести счастье, любовь и успех, эзотерики советуют носить браслет на правой руке. Именно эта рука, по поверью, способна притягивать положительную энергию, как магнитом. Особенно если украшение сделано из драгоценных металлов или украшено камнями — такими как бриллианты, гранаты или аметисты.
Левая рука, напротив, "отдает". Считается, что браслет на этой руке поможет избавиться от негатива, отпустить старые обиды и очиститься от всего, что мешает двигаться вперед.
Как выбрать браслет
Выбор браслета также имеет значение:
- Золотой: символизирует энергию Солнца, дарит силу, богатство и счастье.
- Серебряный: защищает от негатива, наполняет мысли чистотой, притягивает энергию Луны.
- Деревянный: помогает обрести гармонию, снимает стресс и придает стабильности.
- Красная нить: предохраняет от зависти и негативного воздействия, приносит удачу в отношениях.
Но помните, что не стоит слепо полагаться на приметы. Самое главное — ваш комфорт и собственное ощущение. Носите браслет на руке, где вам удобно, и пусть это украшение станет для вас символом радости и уверенности в себе.
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