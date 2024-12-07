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Самые модные аксессуары 2025 года — 5 идей для стильных образов

7 декабря 2024 08:26
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные аксессуары 2025 – пять стильных идей на каждый день
Девушка в зимнем образе. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Аксессуары — это те детали, которые придают завершенности любому образу, превращая его из обыденного в настоящее произведение модного искусства. Этой зимой дизайнеры радуют нас необычными трендами, которые придадут яркие акценты любому стилю.

Сайт Новини.LIVE выделил пятерку аксессуаров, которые станут незаменимыми в этом сезоне.

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Широкие пояса

Широкие пояса возвращаются в моду и становятся настоящим маст-хевом сезона. Носите их поверх платьев, жакетов или даже пальто. Пояса добавляют текстуры и смотрятся очень стильно. Они не только подчеркивают талию, но и придают образу структуры и элегантности. Особенно актуальны модели с большими пряжками или декоративными элементами. 

Самые модные аксессуары 2025 года – 5 идей для стильных образов - фото 1
Широкий пояс. Фото с Instagram

Перчатки к локтю

Эти элегантные аксессуары создают атмосферу винтажного шика. Они прекрасно подходят к пальто с укороченными рукавами, вечерним платьям или даже стильным свитерам. Наиболее популярные материалы — кожа, бархат и атлас, придающие изысканности любому образу.

Самые модные аксессуары 2025 года – 5 идей для стильных образов - фото 2
Перчатки к локтю в образе. Фото с Instagram

Массивные цепи

В этом сезоне большие цепи остаются на пике популярности. Они украшают не только шею, но и сумки, и даже обувь. Выбирайте золото, серебро или бронзу — эти металлы станут ключевыми акцентами вашего образа. Массивные звенья придают дерзости, поэтому совмещайте их с минималистической одеждой для баланса.

Самые модные аксессуары 2025 года – 5 идей для стильных образов - фото 3
Массивные цепи. Фото с Instagram

Объемные шарфы

Шарфы этой зимы стали настоящим модным хитом. Большие, мягкие и яркие, они не только согревают, но и придают образу динамики. Выбирайте кашемировые или шерстяные варианты, которые можно несколько раз повернуть вокруг шеи или накинуть на плечи. Принтованные модели помогут разнообразить однотонный гардероб.

Самые модные аксессуары 2025 года – 5 идей для стильных образов - фото 4
Объемный шарф. Фото с Instagram

Мини-сумки

Миниатюрные сумки снова возвращаются в моду. Они маленькие, но очень стильные. Самые популярные модели — это жесткие сумочки-рамки с металлическими элементами или кристаллами. Носите их в руках или на длинном ремешке через плечо.

Самые модные аксессуары 2025 года – 5 идей для стильных образов - фото 5
Мини-сумка. Фото с Instagram

Не бойтесь смелых решений и добавьте яркие акценты к своему гардеробу. Правильно подобранный аксессуар может превратить даже самый простой образ в модный шедевр.

Раньше мы писали о том, чем заменить шапку этой зимой.

Также мы сообщали, какие стильные аксессуары можно подарить на Новый год моднице.

мода одежда зима аксессуары стиль

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09:29 Штрафы от ТЦК можно обжаловать в суде — объяснение юристов

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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