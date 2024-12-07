Модные аксессуары 2025 – пять стильных идей на каждый день

Девушка в зимнем образе. Фото: Pixabay

Аксессуары — это те детали, которые придают завершенности любому образу, превращая его из обыденного в настоящее произведение модного искусства. Этой зимой дизайнеры радуют нас необычными трендами, которые придадут яркие акценты любому стилю.

Сайт Новини.LIVE выделил пятерку аксессуаров, которые станут незаменимыми в этом сезоне.

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Широкие пояса

Широкие пояса возвращаются в моду и становятся настоящим маст-хевом сезона. Носите их поверх платьев, жакетов или даже пальто. Пояса добавляют текстуры и смотрятся очень стильно. Они не только подчеркивают талию, но и придают образу структуры и элегантности. Особенно актуальны модели с большими пряжками или декоративными элементами.

Широкий пояс. Фото с Instagram

Перчатки к локтю

Эти элегантные аксессуары создают атмосферу винтажного шика. Они прекрасно подходят к пальто с укороченными рукавами, вечерним платьям или даже стильным свитерам. Наиболее популярные материалы — кожа, бархат и атлас, придающие изысканности любому образу.

Перчатки к локтю в образе. Фото с Instagram

Массивные цепи

В этом сезоне большие цепи остаются на пике популярности. Они украшают не только шею, но и сумки, и даже обувь. Выбирайте золото, серебро или бронзу — эти металлы станут ключевыми акцентами вашего образа. Массивные звенья придают дерзости, поэтому совмещайте их с минималистической одеждой для баланса.

Массивные цепи. Фото с Instagram

Объемные шарфы

Шарфы этой зимы стали настоящим модным хитом. Большие, мягкие и яркие, они не только согревают, но и придают образу динамики. Выбирайте кашемировые или шерстяные варианты, которые можно несколько раз повернуть вокруг шеи или накинуть на плечи. Принтованные модели помогут разнообразить однотонный гардероб.

Объемный шарф. Фото с Instagram

Мини-сумки

Миниатюрные сумки снова возвращаются в моду. Они маленькие, но очень стильные. Самые популярные модели — это жесткие сумочки-рамки с металлическими элементами или кристаллами. Носите их в руках или на длинном ремешке через плечо.

Мини-сумка. Фото с Instagram

Не бойтесь смелых решений и добавьте яркие акценты к своему гардеробу. Правильно подобранный аксессуар может превратить даже самый простой образ в модный шедевр.

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