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Наймодніші аксесуари 2025 року — 5 ідей для стильних образів

7 грудня 2024 08:26
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні аксесуари 2025 — п'ять стильних ідей на кожен день
Дівчина в зимовому образі. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Аксесуари — це ті деталі, які додають завершеності будь-якому образу, перетворюючи його з буденного на справжній витвір модного мистецтва. Цієї зими дизайнери радують нас незвичайними трендами, що додадуть яскраві акценти будь-якому стилю.

Сайт Новини.LIVE виділив п’ятірку аксесуарів, які стануть незамінними цього сезону. 

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Широкі пояси 

Широкі пояси повертаються у моду і стають справжнім маст-хевом сезону. Носіть їх поверх суконь, жакетів чи навіть пальт. Вони не лише підкреслюють талію, але й додають образу структури та елегантності. Особливо актуальні моделі з великими пряжками або декоративними елементами. 

Наймодніші аксесуари 2025 року — 5 ідей для стильних образів - фото 1
Широкий пояс. Фото з Instagram

Рукавички до ліктя 

Ці елегантні аксесуари створюють атмосферу вінтажного шику. Вони чудово пасують до пальт з укороченими рукавами, вечірніх суконь або навіть до стильних светрів. Найбільш популярні матеріали — шкіра, оксамит та атлас, які додають вишуканості будь-якому образу.

Наймодніші аксесуари 2025 року — 5 ідей для стильних образів - фото 2
Рукавички до ліктя в образі. Фото з Instagram

Масивні ланцюги 

Цього сезону великі ланцюги залишаються на піку популярності. Вони прикрашають не лише шию, а й сумки та навіть взуття. Обирайте золото, срібло або бронзу — ці метали стануть ключовими акцентами вашого образу. Масивні ланки додають зухвалості, тому поєднуйте їх із мінімалістичним одягом для балансу. 

Наймодніші аксесуари 2025 року — 5 ідей для стильних образів - фото 3
Масивні ланцюги. Фото з Instagram

Об'ємні шарфи 

Шарфи цієї зими стали справжнім модним хітом. Великі, м’які та яскраві, вони не лише зігрівають, але й додають образу динаміки. Обирайте кашемірові або вовняні варіанти, які можна кілька разів обернути навколо шиї або накинути на плечі. Принтовані моделі допоможуть урізноманітнити однотонний гардероб. 

Наймодніші аксесуари 2025 року — 5 ідей для стильних образів - фото 4
Об'ємний шарф. Фото з Instagram

Міні-сумки 

Мініатюрні сумки знову повертаються в моду. Вони маленькі, але надзвичайно стильні. Найпопулярніші моделі — це жорсткі сумочки-рамки з металевими елементами чи кристалами. Носіть їх у руках або на довгому ремінці через плече. Вони додають образу мінімалістичної елегантності. 

Наймодніші аксесуари 2025 року — 5 ідей для стильних образів - фото 5
Міні-сумка. Фото з Instagram

Не бійтеся сміливих рішень і додайте яскраві акценти до свого гардероба. Правильно підібраний аксесуар може перетворити навіть найпростіший образ на модний шедевр. 

Раніше ми писали про те, чим замінити шапку цієї зими.

Також ми повідомляли, які стильні аксесуари можна подарувати на Новий рік модниці.

мода одяг зима аксесуари стиль

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