Модні аксесуари 2025 — п'ять стильних ідей на кожен день

Дівчина в зимовому образі. Фото: Pixabay

Аксесуари — це ті деталі, які додають завершеності будь-якому образу, перетворюючи його з буденного на справжній витвір модного мистецтва. Цієї зими дизайнери радують нас незвичайними трендами, що додадуть яскраві акценти будь-якому стилю.

Сайт Новини.LIVE виділив п’ятірку аксесуарів, які стануть незамінними цього сезону.

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Широкі пояси

Широкі пояси повертаються у моду і стають справжнім маст-хевом сезону. Носіть їх поверх суконь, жакетів чи навіть пальт. Вони не лише підкреслюють талію, але й додають образу структури та елегантності. Особливо актуальні моделі з великими пряжками або декоративними елементами.

Широкий пояс. Фото з Instagram

Рукавички до ліктя

Ці елегантні аксесуари створюють атмосферу вінтажного шику. Вони чудово пасують до пальт з укороченими рукавами, вечірніх суконь або навіть до стильних светрів. Найбільш популярні матеріали — шкіра, оксамит та атлас, які додають вишуканості будь-якому образу.

Рукавички до ліктя в образі. Фото з Instagram

Масивні ланцюги

Цього сезону великі ланцюги залишаються на піку популярності. Вони прикрашають не лише шию, а й сумки та навіть взуття. Обирайте золото, срібло або бронзу — ці метали стануть ключовими акцентами вашого образу. Масивні ланки додають зухвалості, тому поєднуйте їх із мінімалістичним одягом для балансу.

Масивні ланцюги. Фото з Instagram

Об'ємні шарфи

Шарфи цієї зими стали справжнім модним хітом. Великі, м’які та яскраві, вони не лише зігрівають, але й додають образу динаміки. Обирайте кашемірові або вовняні варіанти, які можна кілька разів обернути навколо шиї або накинути на плечі. Принтовані моделі допоможуть урізноманітнити однотонний гардероб.

Об'ємний шарф. Фото з Instagram

Міні-сумки

Мініатюрні сумки знову повертаються в моду. Вони маленькі, але надзвичайно стильні. Найпопулярніші моделі — це жорсткі сумочки-рамки з металевими елементами чи кристалами. Носіть їх у руках або на довгому ремінці через плече. Вони додають образу мінімалістичної елегантності.

Міні-сумка. Фото з Instagram

Не бійтеся сміливих рішень і додайте яскраві акценти до свого гардероба. Правильно підібраний аксесуар може перетворити навіть найпростіший образ на модний шедевр.

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