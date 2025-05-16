Джинсы из 2000-х, что сейчас носит весь мир — выбираем идеальные буткаты

Джинсы. Фото: Freepik

Если бы нужно было оставить только одну вещь в шкафу что-то универсальное, удобное и всегда уместное — это были бы джинсы. Они не привязаны ни к сезону, ни к возрасту, ни к моде. Джинсы одинаково носят подростки и взрослые, офисные работники и творческие люди, женщины и мужчины. И не важно, куда вы собрались: хоть на работу, хоть на свидание, хоть на вечеринку — джинсы всегда выручат.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В сочетании с белой рубашкой и пиджаком они выглядят достаточно официально. Добавьте яркий топ и уже готов образ на вечер с друзьями. А если хочется романтики — выбирайте светлые джинсы и нежную блузу. Вариантов множество. Но одна модель сейчас вырвалась вперед и претендует на статус самой модной. Речь идет о джинсах буткаты (bootcut). Они сейчас настоящий хит.

Bootcut. Фото из Instagram

Что интересно: моду на этот крой внезапно оживил Кендрик Ламар. Во время перерыва на Супербоуле, где он выступал в ярком луке с джинсами Celine, камера не раз показывала его с ног до головы. Через несколько дней соцсети уже обсуждали не только его музыку, но и джинсы. Так новая волна популярности для буткатов стала фактом.

Впервые такой фасон появился еще в 70-х. Затем его носили в эпоху нулевых. Особенность буткатов в том, что они расширяются от колена, но не так сильно, как классический клеш. Благодаря этому они вытягивают силуэт, добавляют стройности и подходят почти всем. Главное правильно подобрать длину: штанина должна едва касаться обуви, но не тянуться по полу.

Стильные джинсы. Фото из Instagram

Что касается цвета — сделайте ставку на классику. Синий, черный, белый или светло-голубой — эти варианты лучше всего сочетаются с остальным гардеробом. А вот как их носить — зависит от вашего настроения. Можно с базовым топом, но если хочется чего-то более стильного, то попробуйте майку-алкоголичку, блузу с объемными рукавами или вязаное поло. И не забывайте об обуви: кеды, босоножки, каблуки или даже ковбойские сапоги — все работает.

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