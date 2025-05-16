Джинси з 2000-х, що зараз носить увесь світ — обираємо ідеальні буткати

Джинси. Фото: Freepik

Якби потрібно було залишити лише одну річ у шафі щось універсальне, зручне і завжди доречне — це були б джинси. Вони не прив’язані ні до сезону, ні до віку, ні до моди. Джинси однаково носять підлітки і дорослі, офісні працівники й творчі люди, жінки і чоловіки. І не важливо, куди ви зібралися: хоч на роботу, хоч на побачення, хоч на вечірку — джинси завжди виручать.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Джинси, що пасують до всього

У поєднанні з білою сорочкою та піджаком вони мають досить офіційний вигляд. Додайте яскравий топ і вже готовий образ на вечір із друзями. А якщо хочеться романтики — обирайте світлі джинси та ніжну блузу. Варіантів безліч. Але одна модель зараз вирвалася вперед і претендує на статус наймоднішої. Йдеться про джинси буткати (bootcut). Вони зараз справжній хіт.

Bootcut. Фото з Instagram

Що цікаво: моду на цей крій раптово оживив Кендрик Ламар. Під час перерви на Супербоулі, де він виступав у яскравому луці з джинсами Celine, камера не раз показувала його з ніг до голови. Через кілька днів соцмережі вже обговорювали не тільки його музику, а й джинси. Так нова хвиля популярності для буткатів стала фактом.

Вперше такий фасон з’явився ще в 70-х. Потім його носили в епоху нульових. Особливість буткатів у тому, що вони розширюються від коліна, але не так сильно, як класичний кльош. Завдяки цьому вони витягують силует, додають стрункості й пасують майже всім. Головне правильно підібрати довжину: штанина має ледь торкатись взуття, але не тягнутись по підлозі.

Стильні джинси. Фото з Instagram

Щодо кольору — ставте на класику. Синій, чорний, білий або світло-блакитний — ці варіанти найкраще поєднуються з рештою гардероба. А от як їх носити — залежить від вашого настрою. Можна з базовим топом, але якщо хочеться чогось стильнішого, то спробуйте майку-алкоголічку, блузу з об’ємними рукавами чи в’язане поло. І не забувайте про взуття: кеди, босоніжки, каблуки чи навіть ковбойські чоботи — усе працює.

Раніше ми писали про те, що в моді залишаються вузькі джинси, які носить Кейт Міддлтон.

Також ми повідомляли про улюблені джинси Дженніфер Еністон, що стали класикою.