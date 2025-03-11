Исторические модные показы, которые помнят все

Стильная девушка. Фото: Freepik

Мир моды меняется каждый сезон, но одно остается стабильным — особый трепет перед дебютом нового креативного директора. Это как момент истины: удастся ли дизайнеру передать свое видение и дать бренду новое дыхание? Именно поэтому сезон осень-зима 2025/2026 обещает быть настоящим событием.

Больше об этом рассказало издание Vogue.

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Louis Vuitton, осень-зима 2014/2015

Кажется, будто это было вчера — первый показ Николя Жескьера для Louis Vuitton. Дизайнер, ранее работавший в Balenciaga, презентовал коллекцию, которая даже спустя десять лет не потеряла актуальности. Жескьер мастерски соединил ретрофутуризм с классикой: лаконичные платья, безупречная обувь и сумка Twist, которая стала настоящей легендой. Этот старт заложил новое направление в развития бренда — и оно работает до сих пор.

Louis Vuitton, осень-зима 2014/2015. Фото: Vogue

Louis Vuitton Menswear, весна-лето 2019

Когда Вирджил Абло возглавил мужскую линейку Louis Vuitton, это был не просто модный старт — это был исторический момент. Первый афроамериканец на такой должности в известном французском доме. Его шоу стало настоящим манифестом: радужный подиум, микс стритстайла и классики, современные ткани — все работало на идею равенства и инклюзии. И это действительно перевернуло представление о моде.

Louis Vuitton Menswear, весна-лето 2019. Фото: Vogue

Prada, весна-лето 2021

Объединение Миуччи Прады с Рафом Симонсом стало сюрпризом для всех. Но еще большим вызовом стал карантин, изменивший формат дебюта. Онлайн-шоу с желтым ковром стало стартом их совместного творчества. Лаконичная эстетика, свежие идеи, новый взгляд — все это превратило Prada в еще более интересный бренд, чем был до этого.

Prada, весна-лето 2021. Фото: Vogue

Ferragamo, весна-лето 2023

Обновление Ferragamo началось с яркого заявления: новый дизайнер Максимилиан Дэвис провел шоу в ярко-красном зале — цвете, отсылающем к туфлям, которые когда-то носила Мэрилин Монро. Коллекция была об элегантности, современности и чувственности. Молодой дизайнер показал, что умеет переосмыслить наследие бренда для нового поколения.

Ferragamo, весна-лето 2023. Фото: Vogue

Louis Vuitton Menswear, весна-лето 2024

Фаррелл Уильямс сделал свой дебют громко. Показ на мосту Пон-Неф в самом сердце Парижа — зрелищно, но не ради шоу, а как часть истории. Гигантские сумки Speedy, возвращение узора Damier, сочетание гламура и стритстайла — все в его стиле. И зрители это оценили: почти миллиард просмотров — красноречивее любых рецензий.

Louis Vuitton Menswear, весна-лето 2024. Фото: Vogue

Valentino, весна-лето 2025

Возвращение Алессандро Микеле в модную игру стало событием. Бывший дизайнер Gucci привнес свою эстетику в Valentino: немного винтажа, немного театральности и много деталей. Показ начался как арт-фильм — с кадров старого помещения, заполненного антиквариатом.

Valentino, весна-лето 2025. Фото: Vogue

А потом подиум ожил: модели, словно манекены из прошлого, несли новое видение бренда. Это было не просто шоу — это был манифест Микеле.

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