Історичні модні покази, які пам’ятають усі

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Світ моди змінюється щосезону, але одне залишається стабільним — особливий трепет перед дебютом нового креативного директора. Це як момент істини: чи вдасться дизайнеру передати своє бачення і дати бренду нове дихання? Саме тому сезон осінь-зима 2025/2026 обіцяє бути справжньою подією.

Більше про це розповіло видання Vogue.

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Louis Vuitton, осінь-зима 2014/2015

Здається, ніби це було вчора — перший показ Ніколя Жеск’єра для Louis Vuitton. Дизайнер, який раніше працював у Balenciaga, презентував колекцію, яка навіть через десять років не втратила актуальності. Жеск’єр майстерно поєднав ретрофутуризм із класикою: лаконічні сукні, бездоганне взуття та сумка Twist, яка стала справжньою легендою. Цей старт заклав новий напрямок в розвитку бренду — і він працює досі.

Louis Vuitton, осінь-зима 2014/2015. Фото: Vogue

Louis Vuitton Menswear, весна-літо 2019

Коли Вірджил Абло очолив чоловічу лінію Louis Vuitton, це був не просто модний старт — це був історичний момент. Перший афроамериканець на такій посаді у відомому французькому домі. Його шоу стало справжнім маніфестом: веселковий подіум, мікс стрітстайлу і класики, сучасні тканини — усе працювало на ідею рівності та інклюзії. І це справді перевернуло уявлення про моду.

Louis Vuitton Menswear, весна-літо 2019. Фото: Vogue

Prada, весна-літо 2021

Об’єднання Міуччі Пради з Рафом Сімонсом стало сюрпризом для всіх. Але ще більшим викликом став карантин, що змінив формат дебюту. Онлайн-шоу з жовтим килимом стало стартом їхньої спільної творчості. Лаконічна естетика, свіжі ідеї, новий погляд — усе це перетворило Prada на ще цікавіший бренд, ніж був до того.

Prada, весна-літо 2021. Фото: Vogue

Ferragamo, весна-літо 2023

Оновлення Ferragamo почалось з яскравої заяви: новий дизайнер Максиміліан Девіс провів шоу в яскраво-червоному залі — кольорі, що відсилає до туфель, які колись носила Мерилін Монро. Колекція була про елегантність, сучасність і чуттєвість. Молодий дизайнер показав, що вміє переосмислити спадок бренду для нового покоління.

Ferragamo, весна-літо 2023. Фото: Vogue

Louis Vuitton Menswear, весна-літо 2024

Фаррелл Вільямс зробив свій дебют гучно. Показ на мосту Пон-Неф у самому серці Парижа — видовищно, але не заради шоу, а як частина історії. Гігантські сумки Speedy, повернення візерунка Damier, поєднання гламуру і стрітстайлу — усе в його стилі. І глядачі це оцінили: майже мільярд переглядів — красномовніше за будь-які рецензії.

Louis Vuitton Menswear, весна-літо 2024. Фото: Vogue

Valentino, весна-літо 2025

Повернення Алессандро Мікеле у модну гру стало подією. Колишній дизайнер Gucci додав свою естетику у Valentino: трохи вінтажу, трохи театральності й багато деталей. Показ почався як артфільм — із кадрів старого приміщення, заповненого антикваріатом.

Valentino, весна-літо 2025. Фото: Vogue

А потім подіум ожив: моделі, наче манекени з минулого, несли нове бачення бренду. Це було не просто шоу — це був маніфест Мікеле.

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