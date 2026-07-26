Мы делаем это каждый день: 3 незаметные бытовые привычки, которые портят ваши ногти

Уход за ногтями. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Многие винят в ломкости ногтей недостаток витаминов или неудачный маникюр. Но иногда причина кроется в другом. Привычки, которые кажутся мелочами, постепенно портят ногтевую пластину, и она просто не выдерживает длины.

Новини.LIVE расскажет, о каких привычках идет речь.

Если ногти постоянно ломаются в одном месте или начинают расслаиваться на кончиках, присмотритесь к тому, что вы делаете руками каждый день.

Мыть посуду голыми руками

После получаса у раковины руки могут выглядеть вполне нормально, но для ногтей это уже нагрузка. Вода проникает внутрь пластины, а когда она испаряется, ноготь снова становится более сухим. Если так происходит каждый день, край постепенно теряет прочность.

Моющие средства тоже не приносят пользы. Они легко обезжиривают поверхность. Именно поэтому перчатки — это не вопрос аккуратного маникюра, а вопрос нормальной защиты.

Убираться без перчаток

Средства для духовки, плитки, стекла или сантехники работают по одному принципу — хорошо растворяют грязь и жир. Вместе с тем они пересушивают кожу рук и саму ногтевую пластину. После одной уборки разницу можно и не заметить. Но если это происходит несколько раз в неделю, ногти становятся тоньше и начинают ломаться даже от легкого нажатия.

Часто снимать лак или гель-лак

Ногти портит не только само покрытие, но и способ его удаления. Длительное замачивание в ацетоне пересушивает пластину и кожу вокруг нее. Еще хуже — отрывать гель-лак руками или удалять остатки металлическим инструментом.

Вместе с покрытием можно снять верхний слой ногтя. После этого на поверхности остаются белые пятна, неровности, а сама пластина становится тонкой и легко гнется. Если сразу сделать новый маникюр, поврежденный участок не исчезнет — ему придется полностью отрасти.

Итак, чтобы ногти перестали ломаться, не обязательно скупать укрепляющие лаки. Перчатки во время мытья посуды и уборки, осторожное снятие покрытия и меньший контакт с ацетоном могут дать гораздо более заметный результат.

Ранее мы писали о том, какого ухода требуют наши ноги, если вы хотите, чтобы они выглядели безупречно. Стоит отдельно уделять внимание проблемам со стопами.

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