Мужчины будут обращать внимание: 4 аромата, что заставят их обернуться вам вслед

Парфюмерия. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Особые композиции часто выбирают для вечерних выходов, романтических встреч или моментов, когда хочется чувствовать себя уверенно. Они постепенно раскрываются на коже и оставляют после себя красивый шлейф.

О них расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Hermès Barenia

Новинка от Hermès понравится тем, кто не любит слишком сладкие композиции. Аромат открывается легкими фруктово-ягодными нотами, после чего раскрывается цветочными аккордами, дубом и пачули. Он звучит нежно, но в то же время остается заметным и долго держится на коже.

INITIO Parfums Privés Can’t Get Enough

Can’t Get Enough построен на контрастах. Карамель и ваниль добавляют тепла, роза делает композицию более утонченной, а розовый перец придает ей легкую остроту. Аромат получается насыщенным, стойким и оставляет прекрасный шлейф.

Valentino Born In Roma Donna

Если вам нравятся женственные цветочные духи с современным звучанием, стоит присмотреться к Born In Roma Donna. В композиции сочетаются жасмин, черная смородина, розовый перец и бурбонская ваниль. Благодаря этому аромат получается незабываемым, но совершенно не теряется даже через несколько часов после нанесения.

Tom Ford Tobacco Vanille

Tobacco Vanille уже давно стал одним из самых известных ароматов бренда. Табачные листья, ваниль и бобы тонка создают теплую композицию с пряными оттенками. Это не легкие летние духи, а аромат с характером, который особенно красиво звучит вечером.

Каждый из этих парфюмов имеет свой собственный стиль, но их объединяет одна черта — они оставляют после себя аромат, который сложно не заметить. Именно поэтому их часто выбирают те, кто хочет, чтобы парфюм стал не просто аксессуаром, а частью образа.

Ранее мы писали о том, на каких частях тела духи раскрываются хуже всего в теплое время года. Чтобы аромат дольше оставался приятным, нужно учитывать некоторые нюансы.

Также Новини.LIVE сообщали, какие известные духи утратили свою актуальность в этом году. Они лишились того шарма, за который их и полюбили женщины.