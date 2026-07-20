Модный тренд, который может изменить пропорции фигуры: что не так с бермудами

Джинсовые шорты. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Бермуды уже второй сезон подряд остаются в числе самых популярных моделей шорт. Их носят с рубашками, жилетами, базовыми футболками и легкими жакетами. Но есть один нюанс: то, что стильно смотрится на фото или на подиуме, не всегда одинаково хорошо сидит на разных типах фигуры.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Україна.

Стилист Елена Шевченко объяснила, кому бермуды действительно идут и на что стоит обратить внимание перед покупкой.

Почему бермуды подходят не всем

Основная особенность бермудов — их длина. Чаще всего они заканчиваются у колена или чуть выше или ниже него. Именно из-за этого ноги могут казаться короче, чем есть на самом деле.

По словам стилистки, особенно заметен такой эффект у девушек невысокого роста. Если рост меньше примерно 168 сантиметров, стоит внимательнее примерить такие шорты и оценивать их не только спереди, но и в полный рост.

Кому бермуды идут больше всего

Лучше всего эта модель смотрится на высоких и стройных женщинах. Свободный крой создает красивый контраст с хрупкой фигурой, поэтому образ получается легким и современным.

Впрочем, это не значит, что остальным стоит отказываться от бермудов. Просто нужно правильно подобрать фасон.

Если у вас фигура типа " песочные часы" , лучше обратить внимание на модели со средней или высокой посадкой. Талию желательно подчеркнуть, а верх выбрать более облегающий, чтобы сохранить правильные пропорции.

, лучше обратить внимание на модели со средней или высокой посадкой. Талию желательно подчеркнуть, а верх выбрать более облегающий, чтобы сохранить правильные пропорции. Обладательницам фигуры " груша" также могут подойти бермуды, но без больших карманов или другого объемного декора на бедрах. Лаконичный крой в этом случае работает значительно лучше.

также могут подойти бермуды, но без больших карманов или другого объемного декора на бедрах. Лаконичный крой в этом случае работает значительно лучше. Для фигуры "прямоугольник" эта модель тоже может стать удачным решением. Высокая посадка помогает сделать силуэт более выразительным и визуально сформировать талию.

Когда стоит хорошо подумать перед покупкой

Стилист советует более внимательно подходить к выбору бермудов, если есть животик. Плотные ткани могут добавлять лишний объем именно в этой зоне.

Женщинам с пышными формами тоже не обязательно отказываться от этого тренда. Однако стоит учитывать особенности ног. Если голени массивные, такая длина иногда делает их еще более заметными. Если же нижняя часть ноги достаточно стройная, бермуды будут смотреться неудачно.

Еще одна деталь — колени. Если они не очень выражены, лучше выбирать модели, которые полностью их прикрывают. Если форма колена четкая, можно позволить себе длину именно до его середины.

Как сделать образ более удачным

Прежде всего, не стоит покупать бермуды только потому, что они сейчас в моде. Гораздо важнее, чтобы вещь подходила именно вашей фигуре. При выборе обращайте внимание на посадку, длину и крой. При необходимости подчеркивайте талию ремнем или более приталенным верхом. А от большого количества декоративных деталей на бедрах лучше отказаться — они не всегда придают фигуре легкость.

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