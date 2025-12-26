Видео
Модный ренессанс — принт Коко Шанель снова на пике популярности

Модный ренессанс — принт Коко Шанель снова на пике популярности

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 18:17
Принт Коко Шанель возвращается — культовая классика на 2026 год
Коко Шанель. Фото: George Hoyningen-Huene/Condé Nast. Getty Images

Полоска снова возвращается в гардероб, но на этот раз это не классический морской стиль. В 2026 году в тренде райе — полосы разной ширины и цвета, которые могут сделать любой образ ярким и выразительным.

Новини.LIVE расскажет об этом принте все что известно.

Райе появилось еще в 1920-х благодаря Коко Шанель, которая взяла за основу мотив у моряков и превратила его в элегантный женский акцент. Сегодня принт можно встретить в любых цветах: от насыщенного красного и лимонного до пастельного голубого и персикового. Полосы не обязательно идут ровными: игра шириной и оттенками добавляет образу динамики.

Коко Шанель зналась на модних речах
Коко Шанель. Скриншот из видео

Самый легкий способ носить райе каждый день — трикотаж. Это могут быть не только лонгсливы, но и джемперы, пуловеры, кардиганы, а также свитера с фактурной вязкой. Важно, чтобы верх был ярким, а остальной образ более спокойным: нейтральные брюки, джинсы, юбки или однотонная обувь. Такие комбинации можно увидеть на показах Loewe, Missoni, Etro и Rabanne.

Модный ренессанс — принт Коко Шанель снова на пике популярности - фото 2
Трендовый принт в образе Шанель. Фото: Sasha/Hulton Archive/Getty Images

Для более смелых вариантов можно выбирать костюмы или платья с райе. Здесь главное соблюдать баланс: если полосы яркие и контрастные, остальные детали образа лучше делать сдержанными. 

Аксессуары и обувь к райе лучше выбирать однотонные. Сумка, туфли или кеды нейтрального оттенка помогут образу выглядеть действительно продуманно. Также можно добавить минималистичные украшения — например, тонкие золотые серьги или браслет, чтобы акцент оставался на принте.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
