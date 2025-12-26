Принт Коко Шанель повертається — культова класика на 2026 рік

Коко Шанель. Фото: George Hoyningen-Huene/Condé Nast. Getty Images

Смужка знову повертається в гардероб, але цього разу це не класичний морський стиль. У 2026 році в тренді райє — смуги різної ширини та кольору, які можуть зробити будь-який образ яскравим і виразним.

Новини.LIVE розповість про цей принт все що відомо.

Який принт буде у тренді 2026 року

Райє з’явилося ще у 1920-х завдяки Коко Шанель, яка взяла за основу мотив у моряків і перетворила його на елегантний жіночий акцент. Сьогодні принт можна зустріти в будь-яких кольорах: від насиченого червоного й лимонного до пастельного блакитного та персикового. Смуги не обов’язково йдуть рівними: гра шириною та відтінками додає образу динаміки.

Коко Шанель. Скриншот з відео

Найлегший спосіб носити райє щодня — трикотаж. Це можуть бути не тільки лонгсліви, а й джемпери, пуловери, кардигани, а також свитери з фактурною в’язкою. Важливо, щоб верх був яскравим, а решта образу більш спокійною: нейтральні штани, джинси, спідниці або однотонне взуття. Такі комбінації можна побачити на показах Loewe, Missoni, Etro та Rabanne.

Трендовий принт у образі Шанель. Фото: Sasha/Hulton Archive/Getty Images

Для більш сміливих варіантів можна обирати костюми чи сукні з райє. Тут головне дотримуватися балансу: якщо смуги яскраві й контрастні, інші деталі образу краще робити стриманими.

Аксесуари і взуття до райє краще вибирати однотонні. Сумка, туфлі або кеди нейтрального відтінку допоможуть образу мати дійсно продуманий вигляд. Також можна додати мінімалістичні прикраси — наприклад, тонкі золоті сережки або браслет, щоб акцент залишався на принті.

