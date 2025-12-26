Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Модний ренесанс — принт Коко Шанель знову на піку популярності

Модний ренесанс — принт Коко Шанель знову на піку популярності

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:17
Принт Коко Шанель повертається — культова класика на 2026 рік
Коко Шанель. Фото: George Hoyningen-Huene/Condé Nast. Getty Images

Смужка знову повертається в гардероб, але цього разу це не класичний морський стиль. У 2026 році в тренді райє — смуги різної ширини та кольору, які можуть зробити будь-який образ яскравим і виразним.

Новини.LIVE розповість про цей принт все що відомо.

Реклама
Читайте також:

Який принт буде у тренді 2026 року

Райє з’явилося ще у 1920-х завдяки Коко Шанель, яка взяла за основу мотив у моряків і перетворила його на елегантний жіночий акцент. Сьогодні принт можна зустріти в будь-яких кольорах: від насиченого червоного й лимонного до пастельного блакитного та персикового. Смуги не обов’язково йдуть рівними: гра шириною та відтінками додає образу динаміки.

Коко Шанель зналась на модних речах
Коко Шанель. Скриншот з відео

Найлегший спосіб носити райє щодня — трикотаж. Це можуть бути не тільки лонгсліви, а й джемпери, пуловери, кардигани, а також свитери з фактурною в’язкою. Важливо, щоб верх був яскравим, а решта образу більш спокійною: нейтральні штани, джинси, спідниці або однотонне взуття. Такі комбінації можна побачити на показах Loewe, Missoni, Etro та Rabanne.

Модний ренесанс — принт Коко Шанель знову на піку популярності - фото 2
Трендовий принт у образі Шанель. Фото: Sasha/Hulton Archive/Getty Images

Для більш сміливих варіантів можна обирати костюми чи сукні з райє. Тут головне дотримуватися балансу: якщо смуги яскраві й контрастні, інші деталі образу краще робити стриманими. 

Аксесуари і взуття до райє краще вибирати однотонні. Сумка, туфлі або кеди нейтрального відтінку допоможуть образу мати дійсно продуманий вигляд. Також можна додати мінімалістичні прикраси — наприклад, тонкі золоті сережки або браслет, щоб акцент залишався на принті.

Раніше ми писали про те, що таке припинда і як сильно її стилізувати у 2026 році.

Також ми повідомляли, які джинси з 90-х знову підкорюють подіуми і будуть мати попит у 2026.

мода знаменитості одяг речі стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації