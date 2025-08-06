Вещь из 2000-х, которую этим летом носят все fashion-иконы

Стильная девушка. Фото: Freepik

Этим летом мода решила заиграть на ностальгии и сделала это очень точно. В тренды вернулось все, что вызывает теплые воспоминания: бохо-платья, ретро-блузы с кружевом, асимметричные юбки, сумки с замками, бахромой или блеском, знакомые еще со школьных лет. Казалось бы, мы уже видели все, но тут вернулся и бейсбольный лонгслив.

Новини.LIVE расскажет о нем больше.

Реклама

Читайте также:

Какая вещь из 2000-х неожиданно снова оказалась в тренде

Этот лонгслив трудно не узнать: длинные контрастные рукава, немного выцветшие принты, надписи на груди и тот самый силуэт, который когда-то был в каждом гардеробе. Но если раньше это была сугубо удобная спортивная вещь, то сегодня она возвращается в совершенно другой роли — как полноценный стилистический акцент.

Бейсбольный лонгслив. Фото из Instagram

Бейсбольный лонгслив легко сочетается с вещами из разных стилей. С широкими джинсами или мешковатыми карго он будет выглядеть стильно и в уличном стиле. С бермудами и жакетом он добавляет образу расслабленности и легкости. Можно экспериментировать и дальше, а именно сочетать с длинными юбками, сатиновыми брюками или даже поддевать под льняные сарафаны вместо базовой футболки.

Логслив из 2000-х. Фото из Instagram

Главное — не бояться миксовать. В этом и суть возвращения лонгслива: он не о правилах, а о свободе. О внутреннем настроении и о тех временах, когда все было немного беззаботнее — и в одежде, и в жизни. Его легко адаптировать под себя: кто-то выбирает модели с текстами о спорте, кто-то с забавными слоганами или графикой в стиле старых комиксов.

Стильный лонгслив. Фото из Instagram

Эта вещь стала символом чего-то большего — воспоминаний, самовыражения, желания выделиться без чрезмерных усилий. В бейсбольном лонгсливе нет напряжения, зато есть особый вайб — немного небрежный, немного дерзкий, очень живой. И именно это делает его одной из самых интересных модных находок этого лета.

Ранее мы писали о том, какие еще вещи окажутся в центре внимания осенью-2025.

Также мы сообщали об универсальной вещи в гардеробе, а именно черных брюках.