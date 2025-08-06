Річ із 2000-х, яку цього літа носять усі fashion-ікони

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Цього літа мода вирішила заграти на ностальгії й зробила це дуже точно. У тренди повернулося все, що викликає теплі спогади: бохо-сукні, ретро-блузи з мереживом, асиметричні спідниці, сумки з замками, бахромою чи блиском, знайомі ще зі шкільних років. Здавалося б, ми вже бачили все, аж тут повернувся і бейсбольний лонгслів.

Новини.LIVE розповість про нього більше.

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Цей лонгслів важко не впізнати: довгі контрастні рукави, трохи вицвілі принти, написи на грудях і той самий силует, який колись був у кожному гардеробі. Але якщо раніше це була суто зручна спортивна річ, сьогодні вона повертається у зовсім іншій ролі — як повноцінний стилістичний акцент.

Бейсбольний лонгслів. Фото з Instagram

Бейсбольний лонгслів легко поєднується з речами з різних стилів. З широкими джинсами або мішкуватими карго він буде мати стильний та вуличний вигляд. З бермудами й жакетом він додає образу розслабленості та легкості. Можна експериментувати й далі, а саме поєднувати з довгими спідницями, сатиновими штанами чи навіть піддягати під лляні сарафани замість базової футболки.

Логслів з 2000-х. Фото з Instagram

Головне — не боятися міксувати. У цьому й суть повернення лонгсліва: він не про правила, а про свободу. Про внутрішній настрій і про ті часи, коли все було трохи безтурботніше — і в одязі, і в житті. Його легко адаптувати під себе: хтось обирає моделі з текстами про спорт, хтось із кумедними слоганами чи графікою у стилі старих коміксів.

Стильний лонгслів. Фото з Instagram

Ця річ стала символом чогось більшого — спогадів, самовираження, бажання виділитися без надмірних зусиль. У бейсбольному лонгсліві немає напруги, зате є особливий вайб — трохи недбалий, трохи зухвалий, дуже живий. І саме це робить його однією з найцікавіших модних знахідок цього літа.

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