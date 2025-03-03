Оскар 2025 - худшие образы Вупи Холберг, Пенелопы Круз и Сторм Рид

Модный провал на Оскаре-2025 — худшие образы звезд на премии
В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе отгремело главное кинособытие года — церемония награждения премии "Оскар-2025". На красной дорожке знаменитости, как всегда, пытались отличиться своими образами, однако некоторые из них стали настоящей модной катастрофой.
Редакция Новини.LIVE предлагает посмотреть, кто из знаменитостей "провалился" со своим нарядом.
Худшие образы на "Оскаре-2025"
Вупи Голдберг
Появление актрисы на церемонии награждения привлекло много внимания, ведь Вупи не появлялась на "Оскаре" с 2016 года. Единственное, что испортило возвращение звезды на премии — ее платье. Наряд Голдберг от Кристиана Сириано вызвал противоречивые реакции и показался фанатам неудачным.
Сторм Рид
Звезда сериала "Эйфория" появилась на торжественном событии в красном коротком платье, которое дополнила накидкой из той же ткани. Несмотря на трендовые яркие цвета, образ актрисы "потопили" в сети.
Бретман Рок
Звезда YouTube выбрал для выхода перед папарацци золотой костюм, который явно должен был ассоциироваться с золотой статуэткой "Оскара". Но в результате замысел Бретмана провалился.
Стейси Мартин
34-летняя актриса выбрала для премии черное платье с блестящим кружевом от Louis Vuitton. Однако необычный силуэт сыграл не на руку звезде фильма "Бруталист" — в соцсетях пользователи шутят, что платье напоминает детский бассейн.
H.E.R.
Американская певица тоже "провалилась" на красной дорожке. Звезда выбрала золотое платье со стразами, которое подчеркнуло ее декольте, однако, по мнению фанов, все испортил массивный золотой ремень.
Синтия Эриво
Номинантка на "Лучшую женскую роль второго плана" также столкнулась с критикой своего образа на церемонии. Мнения зрителей разделились, кто-то считает, что Синтия хотела подчеркнуть образ своей героини из фильма "Wicked: Чародейка", а другие назвали наряд звезды "платьем Дракулы".
Пенелопа Круз
50-летняя звезда Голливуда появилась на церемонии награждения в белом платье от Chanel, вдохновением для которого стала коллекция бренда 1992 года. Однако не всем понравилась такая идея, ведь по мнению некоторых пользователей, этот образ совершенно не подходит Пенелопе и слишком скучный для нее.
Напомним, стало известно, кто победил в номинации "Лучшая актриса". А также узнайте, кто получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.
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