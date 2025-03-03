Оскар 2025 - худшие образы Вупи Холберг, Пенелопы Круз и Сторм Рид

Актриса Вупи Голдберг. Фото: Reuters

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе отгремело главное кинособытие года — церемония награждения премии "Оскар-2025". На красной дорожке знаменитости, как всегда, пытались отличиться своими образами, однако некоторые из них стали настоящей модной катастрофой.

Редакция Новини.LIVE предлагает посмотреть, кто из знаменитостей "провалился" со своим нарядом.

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Вупи Голдберг

Появление актрисы на церемонии награждения привлекло много внимания, ведь Вупи не появлялась на "Оскаре" с 2016 года. Единственное, что испортило возвращение звезды на премии — ее платье. Наряд Голдберг от Кристиана Сириано вызвал противоречивые реакции и показался фанатам неудачным.

Вупи Голдберг. Фото: Reuters

Сторм Рид

Звезда сериала "Эйфория" появилась на торжественном событии в красном коротком платье, которое дополнила накидкой из той же ткани. Несмотря на трендовые яркие цвета, образ актрисы "потопили" в сети.

Сторм Рид. Фото: Reuters

Бретман Рок

Звезда YouTube выбрал для выхода перед папарацци золотой костюм, который явно должен был ассоциироваться с золотой статуэткой "Оскара". Но в результате замысел Бретмана провалился.

Бретман Рок. Фото: Reuters

Стейси Мартин

34-летняя актриса выбрала для премии черное платье с блестящим кружевом от Louis Vuitton. Однако необычный силуэт сыграл не на руку звезде фильма "Бруталист" — в соцсетях пользователи шутят, что платье напоминает детский бассейн.

Стеси Мартин. Фото: Reuters

H.E.R.

Американская певица тоже "провалилась" на красной дорожке. Звезда выбрала золотое платье со стразами, которое подчеркнуло ее декольте, однако, по мнению фанов, все испортил массивный золотой ремень.

H.E.R. Фото: Reuters

Синтия Эриво

Номинантка на "Лучшую женскую роль второго плана" также столкнулась с критикой своего образа на церемонии. Мнения зрителей разделились, кто-то считает, что Синтия хотела подчеркнуть образ своей героини из фильма "Wicked: Чародейка", а другие назвали наряд звезды "платьем Дракулы".

Синтия Эриво. Фото: Reuters

Пенелопа Круз

50-летняя звезда Голливуда появилась на церемонии награждения в белом платье от Chanel, вдохновением для которого стала коллекция бренда 1992 года. Однако не всем понравилась такая идея, ведь по мнению некоторых пользователей, этот образ совершенно не подходит Пенелопе и слишком скучный для нее.

Пенелопа Круз. Фото: Reuters

Напомним, стало известно, кто победил в номинации "Лучшая актриса". А также узнайте, кто получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.