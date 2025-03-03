Оскар 2025 — найгірші образи Вупі Голберг, Пенелопи Круз та Сторм Рід

Акторка Вупі Голдберг. Фото: Reuters

У ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі відгреміла головна кіноподія року — церемонія нагородження премії "Оскар-2025". На червоному хіднику знаменитості, як завжди, намагалися вирізнитися своїми образами, однак деякі з них стали справжньою модною катастрофою.

Редакція Новини.LIVE пропонує подивитися, хто із знаменитостей "провалився" зі своїм вбранням.

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Вупі Голдберг

Поява акторки на церемонії нагородження привернула багато уваги, адже Вупі не з'являлася на "Оскарі" з 2016 року. Єдине, що зіпсувало повернення зірки на премії, — її сукня. Вбрання Голдберг від Крістіана Сіріано викликало суперечливі реакції та здалося фанатам невдалим.

Вупі Голдберг. Фото: Reuters

Сторм Рід

Зірка серіалу "Ейфорія" з'явилася на урочистій події в червоній короткій сукні, яку доповнила накидкою з тієї ж тканини. Попри трендові яскраві кольори образ акторки "потопили" у мережі.

Сторм Рід. Фото: Reuters

Бретман Рок

Зірка YouTube обрав для виходу перед папараці золотий костюм, який вочевидь мав асоціюватися зі золотою статуеткою "Оскара". Але в результаті задум Бретмана провалився.

Бретман Рок. Фото: Reuters

Стейсі Мартін

34-річна акторка обрала для премії чорну сукню із блискучим мереживом від Louis Vuitton. Проте незвичний силует зіграв не на руку зірці фільму "Бруталіст" — у соцмережах користувачі жартують, що сукня нагадує дитячий басейн.

Стесі Мартін. Фото: Reuters

H.E.R.

Американська співачка теж "провалилася" на червоному хіднику. Зірка обрала золоту сукню із стразами, яка підкреслила її декольте, однак, на думку фанів, усе зіпсував масивний золотий ремінь.

H.E.R. Фото: Reuters

Сінтія Еріво

Номінантка на "Найкращу жіночу роль другого плану" також зіштовхнулася із критикою свого образу на церемонії. Думки глядачів розділилися, хтось вважає, що Сінтія хотіла підкреслити образ своєї героїні з фільму "Wicked: Чародійка", а інші назвали вбрання зірки "сукнею Дракули".

Сінтія Еріво. Фото: Reuters

Пенелопа Круз

50-річна зірка Голлівуду з'явилася на церемонії нагородження у білій сукні від Chanel, натхненням для якої стала колекція бренду 1992 року. Однак не усім сподобалася така ідея, адже на думку деяких користувачів, цей образ абсолютно не пасує Пенелопі та занадто нудний для неї.

Пенелопа Круз. Фото: Reuters

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