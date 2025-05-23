Педикюр будет как у настоящих модниц — 5 самых актуальных оттенков

Педикюр. Фото: Freepik

Наконец дождались момента, когда можно свободно носить открытую обувь. А это значит время делать педикюр. Май — идеальный месяц, чтобы освежить ногти на ногах и выбрать тот самый цвет, который будет радовать каждый день. В тренде сейчас баланс между спокойствием, элегантностью и летней яркостью.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Идеальные цвета для педикюра

Яркий красный цвет

Этот оттенок беспроигрышная классика. Но в 2025-м популярны именно теплые красные, с легким "перцем". Это тот вариант, который подходит всем и всегда. Если не хотите долго выбирать, берите красный — не ошибетесь.

Яркий красный. Фото из Instagram

Лимонно-желтый

Светлый, немного игристый, как лимонад в жаркий день. Лимонный цвет добавляет образу легкости, поднимает настроение и удачно смотрится на фоне загара. Очень хорошо сочетается с босоножками на тонких ремешках или белыми кедами.

Лимонный цвет. Фото из Instagram

Молочный

Нежный, нейтральный, универсальный. Молочный оттенок имеет ухоженный, изящный и очень "дорогой" вид. Это отличный вариант для тех, кто не любит ярких цветов, но хочет, чтобы все было идеально. Подходит и под офисные образы, и под легкие платья. И еще один плюс — отрастает незаметно.

Молочный цвет. Фото из Instagram

Бордо

Темно-красный, почти винный, цвет, который стильно смотрится вне зависимости от сезона. Летом он добавляет глубины и акцента. Если не хочется быть слишком яркой, но и минимализм не ваш — бордо именно то, что надо.

Цвет бордо. Фото из Instagram

Классический французский

Френч снова в фаворе. Белый край и прозрачная или нежная база — то, что всегда выглядит свежо и изящно. Удобно, если хочется, чтобы педикюр дольше выглядел опрятным.

Французский педикюр. Фото из Instagram

Кстати, кремовый вместо белого края добавит мягкости.

Ранее мы писали о трендовом френче этого года, который отличается цветом.

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