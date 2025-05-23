Педикюр буде як у справжніх модниць — 5 найактуальніших відтінків

Модний педикюр — 5 стильних відтінків, які варто спробувати
Нарешті дочекались моменту, коли можна вільно носити відкрите взуття. А це значить час робити педикюр. Травень — ідеальний місяць, щоб освіжити нігті на ногах і вибрати той самий колір, який буде тішити щодня. В тренді зараз баланс між спокоєм, елегантністю і літньою яскравістю.
Новини.LIVE розповість про це більше.
Ідеальні кольори для педикюру
Яскравий червоний
Цей відтінок безпрограшна класика. Але у 2025-му популярні саме теплі червоні, з легким "перцем". Це той варіант, який пасує всім і завжди. Якщо не хочете довго обирати, беріть червоний — не помилитесь.
Лимонно-жовтий
Світлий, трохи ігристий, як лимонад у спекотний день. Лимонний колір додає образу легкості, піднімає настрій і вдалий вигляд має на фоні засмаги. Дуже гарно поєднується з босоніжками на тонких ремінцях чи білими кедами.
Молочний
Ніжний, нейтральний, універсальний. Молочний відтінок має доглянутий, витончений і дуже "дорогий" вигляд. Це чудовий варіант для тих, хто не любить яскравих кольорів, але хоче, щоб все було ідеально. Підходить і під офісні образи, і під легкі сукні. І ще один плюс — відростає непомітно.
Бордо
Темно-червоний, майже винний, колір, який має стильний вигляд незалежно від сезону. Влітку він додає глибини й акценту. Якщо не хочеться бути надто яскравою, але й мінімалізм не ваш — бордо саме те, що треба.
Класичний французький
Френч знову у фаворі. Білий край і прозора або ніжна база — те, що завжди має свіжий й витончений вигляд. Зручно, якщо хочеться, щоб педикюр довше мав охайний вигляд.
До речі, кремовий замість білого краю додасть м’якості.
Раніше ми писали про трендовий френч цього року, який відрізняється кольором.
Також ми повідомляли, що білий колір буде одним з найуніверсальніших на весну-літо для манікюру.
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