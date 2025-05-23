Педикюр буде як у справжніх модниць — 5 найактуальніших відтінків

Педикюр. Фото: Freepik

Нарешті дочекались моменту, коли можна вільно носити відкрите взуття. А це значить час робити педикюр. Травень — ідеальний місяць, щоб освіжити нігті на ногах і вибрати той самий колір, який буде тішити щодня. В тренді зараз баланс між спокоєм, елегантністю і літньою яскравістю.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Ідеальні кольори для педикюру

Яскравий червоний

Цей відтінок безпрограшна класика. Але у 2025-му популярні саме теплі червоні, з легким "перцем". Це той варіант, який пасує всім і завжди. Якщо не хочете довго обирати, беріть червоний — не помилитесь.

Яскравий червоний. Фото з Instagram

Лимонно-жовтий

Світлий, трохи ігристий, як лимонад у спекотний день. Лимонний колір додає образу легкості, піднімає настрій і вдалий вигляд має на фоні засмаги. Дуже гарно поєднується з босоніжками на тонких ремінцях чи білими кедами.

Лимонний колір. Фото з Instagram

Молочний

Ніжний, нейтральний, універсальний. Молочний відтінок має доглянутий, витончений і дуже "дорогий" вигляд. Це чудовий варіант для тих, хто не любить яскравих кольорів, але хоче, щоб все було ідеально. Підходить і під офісні образи, і під легкі сукні. І ще один плюс — відростає непомітно.

Молочний колір. Фото з Instagram

Бордо

Темно-червоний, майже винний, колір, який має стильний вигляд незалежно від сезону. Влітку він додає глибини й акценту. Якщо не хочеться бути надто яскравою, але й мінімалізм не ваш — бордо саме те, що треба.

Колір бордо. Фото з Instagram

Класичний французький

Френч знову у фаворі. Білий край і прозора або ніжна база — те, що завжди має свіжий й витончений вигляд. Зручно, якщо хочеться, щоб педикюр довше мав охайний вигляд.

Французький педикюр. Фото з Instagram

До речі, кремовий замість білого краю додасть м’якості.

Раніше ми писали про трендовий френч цього року, який відрізняється кольором.

Також ми повідомляли, що білий колір буде одним з найуніверсальніших на весну-літо для манікюру.