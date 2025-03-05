Белая майка в тренде 2025 — как носить ее стильно

Девушка в белой футболке. Фото: Freepik

Белая майка — не просто тренд, а настоящий модный символ весны-лета 2025. Она легко вытесняет белую футболку, становясь универсальным выбором для любого стиля. Простота, комфорт и стиль — вот три главных качества, которые сделали ее главным мастхэвом сезона.

Об этом сообщает Vogue.

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Подиумы этого года буквально взорвались многообразием вариаций. Gucci представили белую майку с контрастной окантовкой, добавляя немного цвета в классический образ. Acne Studios сделали ставку на смелый вырез, создав модель с широким декольте, подчеркивающим линию ключиц. А Dior предложили свой вариант в спортивном стиле — майку, которая идеально сочетается с мешковатыми брюками и кроссовками.

Gucci весна-лето 2025. Фото: GoRunway

А что же уличная мода? Здесь белая майка также стала ключевым элементом. Белла Хадид носит ее под серый удлиненный жакет, создавая стильный городской образ. Гильда Амбросио выбирает ее в паре со спортивными брюками и вьетнамками на каблуках — неожиданно, но очень эффектно. Барбара Валенте отдает предпочтение классической комбинации — белая майка и черное длинное пальто.

Dior весна-лето 2025. Фото: GoRunway

Еще один важный плюс — белая майка легко адаптируется под любой стиль. Она отлично сочетается с джинсами и кедами, добавляет легкости строгим костюмам, а если хочется чего-то более праздничного — попробуйте сочетать ее с юбкой из полупрозрачной ткани или широкими брюками с высокой талией. Даже аксессуары могут полностью изменить настроение: массивные серьги добавят гламура, а минималистичные — подчеркнут лаконичность.

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