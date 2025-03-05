Белая майка в тренде 2025 — как носить ее стильно

Модные комбинации с белой майкой в 2025 году
Белая майка — не просто тренд, а настоящий модный символ весны-лета 2025. Она легко вытесняет белую футболку, становясь универсальным выбором для любого стиля. Простота, комфорт и стиль — вот три главных качества, которые сделали ее главным мастхэвом сезона.
Об этом сообщает Vogue.
Белая майка, как базовая вещь гардероба
Подиумы этого года буквально взорвались многообразием вариаций. Gucci представили белую майку с контрастной окантовкой, добавляя немного цвета в классический образ. Acne Studios сделали ставку на смелый вырез, создав модель с широким декольте, подчеркивающим линию ключиц. А Dior предложили свой вариант в спортивном стиле — майку, которая идеально сочетается с мешковатыми брюками и кроссовками.
А что же уличная мода? Здесь белая майка также стала ключевым элементом. Белла Хадид носит ее под серый удлиненный жакет, создавая стильный городской образ. Гильда Амбросио выбирает ее в паре со спортивными брюками и вьетнамками на каблуках — неожиданно, но очень эффектно. Барбара Валенте отдает предпочтение классической комбинации — белая майка и черное длинное пальто.
Еще один важный плюс — белая майка легко адаптируется под любой стиль. Она отлично сочетается с джинсами и кедами, добавляет легкости строгим костюмам, а если хочется чего-то более праздничного — попробуйте сочетать ее с юбкой из полупрозрачной ткани или широкими брюками с высокой талией. Даже аксессуары могут полностью изменить настроение: массивные серьги добавят гламура, а минималистичные — подчеркнут лаконичность.
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