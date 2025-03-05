Біла майка в тренді 2025 — як носити її стильно

Дівчина в білій футболці. Фото: Freepik

Біла майка — не просто тренд, а справжній модний символ весни-літа 2025. Вона легко витісняє білу футболку, стаючи універсальним вибором для будь-якого стилю. Простота, комфорт і стиль — ось три головні якості, які зробили її головним мастхевом сезону.

Про це повідомляє Vogue.

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Подіуми цього року буквально вибухнули різноманіттям варіацій. Gucci представили білу майку з контрастною окантовкою, додаючи трохи кольору до класичного образу. Acne Studios зробили ставку на сміливий виріз, створивши модель з широким декольте, що підкреслює лінію ключиць. А Dior запропонували свій варіант у спортивному стилі — майку, яка ідеально поєднується з мішкуватими штанами та кросівками.

Gucci весна-літо 2025. Photo: GoRunway

А що ж вулична мода? Тут біла майка також стала ключовим елементом. Белла Гадід носить її під сірий подовжений жакет, створюючи стильний міський образ. Гільда Амбросіо вибирає її у парі зі спортивними штанами та в’єтнамками на підборах — несподівано, але дуже ефектно. Барбара Валенте віддає перевагу класичній комбінації — біла майка та чорне довге пальто.

Dior весна-літо 2025. Photo: GoRunway

Ще один важливий плюс — біла майка легко адаптується під будь-який стиль. Вона чудово поєднується з джинсами і кедами, додає легкості строгим костюмам, а якщо хочеться чогось більш святкового — спробуйте поєднати її зі спідницею з напівпрозорої тканини або широкими штанами з високою талією. Навіть аксесуари можуть повністю змінити настрій: масивні сережки додадуть гламуру, а мінімалістичні — підкреслять лаконічність.

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