Біла майка в тренді 2025 — як носити її стильно

Модні комбінації з білою майкою у 2025 році
Біла майка — не просто тренд, а справжній модний символ весни-літа 2025. Вона легко витісняє білу футболку, стаючи універсальним вибором для будь-якого стилю. Простота, комфорт і стиль — ось три головні якості, які зробили її головним мастхевом сезону.
Про це повідомляє Vogue.
Біла майка, як базова річ гардероба
Подіуми цього року буквально вибухнули різноманіттям варіацій. Gucci представили білу майку з контрастною окантовкою, додаючи трохи кольору до класичного образу. Acne Studios зробили ставку на сміливий виріз, створивши модель з широким декольте, що підкреслює лінію ключиць. А Dior запропонували свій варіант у спортивному стилі — майку, яка ідеально поєднується з мішкуватими штанами та кросівками.
А що ж вулична мода? Тут біла майка також стала ключовим елементом. Белла Гадід носить її під сірий подовжений жакет, створюючи стильний міський образ. Гільда Амбросіо вибирає її у парі зі спортивними штанами та в’єтнамками на підборах — несподівано, але дуже ефектно. Барбара Валенте віддає перевагу класичній комбінації — біла майка та чорне довге пальто.
Ще один важливий плюс — біла майка легко адаптується під будь-який стиль. Вона чудово поєднується з джинсами і кедами, додає легкості строгим костюмам, а якщо хочеться чогось більш святкового — спробуйте поєднати її зі спідницею з напівпрозорої тканини або широкими штанами з високою талією. Навіть аксесуари можуть повністю змінити настрій: масивні сережки додадуть гламуру, а мінімалістичні — підкреслять лаконічність.
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