Главный аксессуар сезона — какие колготы будут в моде 2025 года

Девушка в рубашке и колготках. Фото: Freepik

Этой зимой мода снова удивляет, возвращая нас в ностальгическую атмосферу 1960-х годов. В это время короткие юбки в сочетании с яркими колготками стали настоящим модным прорывом. И теперь в 2025 году тренд возвращается: голубые колготки становятся настоящим фаворитом сезона.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему именно голубые

Этот оттенок — идеальная альтернатива для тех, кто не готов к противоречивым белым колготкам, которые тоже популярны этой зимой. Голубой добавляет краски зимним образам и создает эффект свежести и оригинальности.

Голубые колготки. Фото с Instagram

Уличный стиль доказывает, что этот элемент гардероба можно совмещать в разных комбинациях: от пастельных тонов до монохромных лугов в оттенках синего.

Как носить трендовые колготки

Если вы только начинаете знакомство с таким ярким элементом, попробуйте совмещать голубые колготки с классическими вещами. К примеру, выберите любимое платье и обувь такого же цвета. Это создаст идеальный образ, который сделает ноги зрительно длиннее.

Один из праздничных образов с колготами. Фото: скриншот видео

Яркие цвета могут стать вашим лучшим другом этой зимой. Голубые колготки придают игривости, делают образы интересными и стильными. Поэтому не бойтесь экспериментировать, ведь мода — это всегда игра и возможность выразить себя.

Голубые колготки в ярком образе. Фото с Instagram

Образ полностью в синем цвете. Фото с Instagram

Как видим, в этом сезоне голубые колготки уверенно покоряют сердца модниц, поэтому смело добавляйте их в свой гардероб, чтобы сделать зиму ярче.

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