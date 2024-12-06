Колір, який задасть тренд у 2025 році — вибір Pantone

Різні кольори тканин. Фото: Pixabay

Інститут кольору Pantone визначив головний відтінок 2025 року. Ним став "Mocha Mousse" — теплий коричневий колір, який нагадує про шоколад і каву.

Відповідна інформація вже з'явилась на офіційному сайті Pantone.

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Щороку Pantone обирає колір, який показує, чим живе світ, які настрої панують і про що мріють люди. Цього разу вибір зупинили на коричневому, але не простому, а елегантному й навіть трохи розкішному.

"Зігрівальний коричневий відтінок, просочений багатством. Він живить нас спогадами про смачні властивості шоколаду та кави, відповідаючи на наше прагнення до комфорту. В основі PANTONE 17-1230 Mocha Mousse лежить наше прагнення до щоденних задоволень і рівень продуманої поблажливості", — пояснили в Інституті кольору.

Колір "Mocha Mousse". Фото: Pantone

За словами директора Pantone Леатріс Айзман, "Mocha Mousse" розширює уявлення про коричневий колір. Якщо раніше його вважали простим і стриманим, то цей відтінок додає йому стилю і витонченості.

"Mocha Mousse розширює уявлення людини про коричневий колір, який у їхньому розумінні є скромним і приземленим", — зазначила Айзман.

"Mocha Mousse" вже називають символом тепла і комфорту, який обов’язково стане трендом у моді, дизайні й інших сферах.

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