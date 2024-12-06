Цвет, который задаст тренд в 2025 году — выбор Pantone

Различные цвета тканей. Фото: Pixabay

Институт цвета Pantone определил главный оттенок 2025 года. Им стал "Mocha Mousse" — теплый коричневый цвет, напоминающий о шоколаде и кофе.

Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте Pantone.

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Каждый год Pantone выбирает цвет, показывающий, чем живет мир, какие настроения царят и о чем мечтают люди. На этот раз выбор остановили на коричневом, но не простом, а элегантном и даже чуть-чуть роскошном.

"Согревающий коричневый оттенок, пропитанный богатством. Он питает нас воспоминаниями о вкусных свойствах шоколада и кофе, отвечая на наше стремление к комфорту. В основе PANTONE 17-1230 Mocha Mousse лежит наше стремление к ежедневным удовольствиям и уровень продуманного снисхождения", — пояснили в Институте цвета.

Цвет "Mocha Mousse". Фото: Pantone

По словам директора Pantone Леатрис Айзман, Mocha Mousse расширяет представление о коричневом цвете. Если раньше его считали простым и сдержанным, то этот оттенок придает ему стиль и утонченность.

"Mocha Mousse расширяет представление человека о коричневом цвете, который в их понимании является скромным и приземленным", — отметила Айзман.

Mocha Mousse уже называют символом тепла и комфорта, который обязательно станет трендом в моде, дизайне и других сферах.

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