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Що додати до новорічного образу, щоб 2025 рік став успішним

5 грудня 2024 21:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як залучити удачу у 2025 році — виберіть правильний аксесуар
Дівчата готуються до Нового року. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

До Нового року залишається менше ніж місяць, і час уже замислитися над образом, який ви оберете для святкової ночі. Стилісти активно діляться рекомендаціями, і важливо звертати увагу на всі деталі: від вибору сукні до аксесуарів. Цього року стилісти одностайні — один з обов’язкових елементів святкового образу точно є у вашій косметичці.

Експертка зі стилю Yliko на своїй сторінці в Instagram поділилася цікавою порадою.

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За її словами, червона помада — це саме той аксесуар, який пасуватиме кожній дівчині. Незалежно від типу фігури, кольору шкіри чи стилю одягу, головне — підібрати правильний відтінок червоного.

Що додати до новорічного образу, щоб 2025 рік став успішним - фото 1
Різні відтінки червоного. Фото: Pixabay

Червона помада — історія класики

Червоні губи мають довгу і захопливу історію. Ще в Давньому Єгипті жінки використовували подрібнені камені та комах для створення яскравого кольору. У середні віки червона помада була заборонена через асоціації з чаклунством. А ось у ХХ столітті її популярність вибухнула завдяки Голлівуду. У 1915 році Моріс Леві створив першу помаду у тюбиках, зробивши її доступною і зручною. Під час Другої світової війни червона помада стала символом жіночої сили та впевненості.

Що додати до новорічного образу, щоб 2025 рік став успішним - фото 2
Дівчина фарбує губи. Фото: Pixabay

Сьогодні червона помада вважається класикою, яка завжди в тренді. Вона чудово доповнює чорні сукні, додаючи образу розкоші та елегантності. Але її можна поєднувати і з іншими кольорами — це універсальний вибір для будь-якого стилю.

Стилісти радять зупинитися на базових відтінках у вбранні, щоб червона помада стала головним акцентом.

Плануєте виглядати неперевершено у новорічну ніч? Почніть із вибору своєї ідеальної червоної помади — вона стане не лише яскравою деталлю, але й вашим символом успіху у наступному році.

Раніше ми писали про стильні аксесуари, що можна подарувати дівчині на Новий рік.

Також ми повідомляли, який аксесуар може гармонійно доповнити будь-яке вбрання.

мода косметика Новий рік краса стиль

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