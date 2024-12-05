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Что добавить к новогоднему образу, чтобы 2025 год стал успешным

5 декабря 2024 21:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как привлечь удачу в 2025 году — выберите правильный аксессуар
Девушки готовятся к Новому году. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

До Нового года остается меньше месяца, и пора уже задуматься над образом, который вы выберете для праздничной ночи. Стилисты активно делятся рекомендациями, и важно обращать внимание на все детали: от выбора платья до аксессуаров. В этом году стилисты единодушны — один из обязательных элементов праздничного образа точно есть в вашей косметичке.

Эксперт из стиля Yliko на своей странице в Instagram поделилась интересным советом.

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По ее словам, красная помада — это именно тот аксессуар, который будет подходить каждой девушке. Независимо от типа фигуры, цвета кожи или стиля одежды, главное подобрать правильный оттенок красного.

Что добавить к новогоднему образу, чтобы 2025 год стал успешным - фото 1
Разные оттенки красного. Фото: Pixabay

Красная помада – история классики

Красные губы имеют длинную и увлекательную историю. Еще в Древнем Египте женщины использовали измельченные камни и насекомых для создания яркого цвета. В средние века красная помада была запрещена из-за ассоциации с колдовством. А вот в ХХ веке ее популярность разразилась благодаря Голливуду. В 1915 году Морис Леви создал первую помаду в тюбиках, сделав ее доступной и удобной. Во время второй мировой войны красная помада стала символом женской силы и уверенности.

Что добавить к новогоднему образу, чтобы 2025 год стал успешным - фото 2
Девушка красит губы. Фото: Pixabay

Сегодня красная помада считается классикой, всегда в тренде. Она прекрасно дополняет черные платья, придавая образу роскоши и элегантности. Но ее можно сочетать и с другими цветами — это универсальный выбор для любого стиля.

Стилисты советуют остановиться на базовых оттенках в нарядах, чтобы красная помада стала главным акцентом.

Планируете выглядеть неотразимо в новогоднюю ночь? Начните с выбора своей идеальной красной помады — она станет не только яркой деталью, но и вашим символом успеха в наступающем году.

Раньше мы писали о стильных аксессуарах, которые можно подарить девушке на Новый год.

Также мы сообщали, какой аксессуар может гармонично дополнить любой наряд.

мода косметика Новый год красота стиль

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

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