Головний аксесуар сезону — які колготи будуть в моді 2025

Дівчина в сорочці і колготах. Фото: Freepik

Цієї зими мода знову дивує, повертаючи нас у ностальгічну атмосферу 1960-х років. Саме тоді короткі спідниці у поєднанні з яскравими колготками стали справжнім модним проривом. І тепер, у 2025 році, тренд повертається: блакитні колготки стають справжнім фаворитом сезону.

Cайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому саме блакитні

Цей відтінок — ідеальна альтернатива для тих, хто не готовий до суперечливих білих колготок, які теж популярні цієї зими. Блакитний додає фарб зимовим образам і створює ефект свіжості та оригінальності.

Блакитні колготи. Фото з Instagram

Вуличний стиль доводить, що цей елемент гардероба можна поєднувати у різних комбінаціях: від пастельних тонів до монохромних луків у відтінках синього.

Як носити трендові колготки

Якщо ви тільки починаєте знайомство з таким яскравим елементом, спробуйте поєднувати блакитні колготки з класичними речами. Наприклад, оберіть улюблену сукню і взуття такого ж кольору. Це створить ідеальний образ, який зробить ноги візуально довшими.

Один з варіантів святкових образів з колготами. Фото: скриншот відео

Яскраві кольори можуть стати вашим найкращим другом цієї зими. Блакитні колготки додають грайливості, роблять образи цікавими та стильними. Тому не бійтеся експериментувати, адже мода — це завжди гра та можливість виразити себе.

Блакитні колготи у яскравому образі. Фото з Instagram

Образ повністю в синьому кольорі. Фото з Instagram

Як бачимо, цього сезону блакитні колготки впевнено підкорюють серця модниць, тож сміливо додавайте їх у свій гардероб, аби зробити зиму яскравішою.

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