Чорний личить не всім — як зрозуміти, чи це ваш відтінок

Дівчина в чорному пальто. Фото: Freepik

Чи знали ви, що не всім пасує чорний колір? Колористи й стилісти давно розподіляють людей на чотири "сезони" — весна, літо, осінь і зима — щоб визначити, які кольори найкраще гармоніюють із зовнішністю. Усе залежить від відтінку шкіри, кольору волосся та рівня контрасту.

Cайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Зима і літо — це холодні кольоротипи, тоді як весна й осінь — теплі. Чорний вважається ідеальним саме для зимового типу, де переважають яскраві контрасти: світла шкіра, темне волосся.

Але якщо чорний вам не пасує, це не означає, що його потрібно повністю уникати. Є кілька хитрощів, які допоможуть інтегрувати цей колір у ваш гардероб.

Як правильно носити чорний одяг

Обирайте правильне розташування кольору

Чим ближче чорний одяг до обличчя, тим більше він впливає на загальний вигляд. Якщо ви носите чорну блузку чи сорочку, спробуйте додати макіяж у відтінках вашої сезонної палітри, щоб збалансувати образ.

Образ повністю в чорному кольорі. Фото з Instagram

Додайте кольорові аксесуари

Прикраси, сумки, хустки чи окуляри в кольорах вашого типу зроблять образ більш яскравим і підкреслять вашу індивідуальність.

Образ в чорному кольорі з акцентом на яскраву сумку. Фото з Instagram

Носіть чорний нижче обличчя

Якщо хочеться чорного, але він не пасує до обличчя, обирайте штани, спідниці або взуття чорного кольору. Це безпечно і завжди має стильний вигляд.

Стильний лук з чорними штанами. Фото з Instagram

Поєднуйте чорний із "вашими" відтінками

Щоб чорний мав дорогий і гармонійний вигляд, додайте до нього кольори, які пасують вашому типу. Наприклад, смарагдовий, винний, бордовий чи темно-синій чудово доповнюють чорний і роблять образ завершеним.

Один з варіантів вдалої комбінації з чорним кольором. Фото з Instagram

Чорний колір — це класика, але носити його варто з урахуванням ваших індивідуальних особливостей. Правильно підібрані відтінки та аксесуари допоможуть завжди мати стильний вигляд в чорному.

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