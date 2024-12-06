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Черный в гардеробе — для кого он идеален, а кому не подходит

6 декабря 2024 12:02
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Черный подходит не всем — как понять, ваш ли это оттенок.
Девушка в черном пальто. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Знали ли вы, что не всем подходит черный цвет? Колористы и стилисты давно распределяют людей на четыре "сезона" — весна, лето, осень и зима — чтобы определить, какие цвета лучше гармонируют с внешностью. Все зависит от оттенка кожи, цвета волос и уровня контраста.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Зима и лето — это холодные цветотипы, тогда как весна и осень — теплые. Черный считается идеальным именно для зимнего типа, где преобладают яркие контрасты: светлая кожа, темные волосы.

Но если черный вам не подходит, это не значит, что его нужно полностью избегать. Есть несколько уловок, которые помогут интегрировать этот цвет в ваш гардероб.

Как правильно носить черную одежду

Выбирайте правильное расположение цвета

Чем ближе черная одежда к лицу, тем больше она влияет на общий вид. Если вы носите черную блузку или рубашку, попробуйте добавить макияж в оттенках вашей сезонной палитры, чтобы сбалансировать образ.

Черный в гардеробе — для кого он идеален, а кому не подходит - фото 1
Образ полностью в черном цвете. Фото с Instagram

Добавьте цветные аксессуары

Украшения, сумки, платки или очки в цвете вашего типа сделают образ более ярким и подчеркнут вашу индивидуальность.

Черный в гардеробе — для кого он идеален, а кому не подходит - фото 2
Образ в черном цвете с акцентом на яркую сумку. Фото с Instagram

Носите черный ниже лица

Если хочется черного, но он не подходит к лицу, выбирайте брюки, юбки или обувь черного цвета. Это безопасно и всегда выглядит стильно.

Черный в гардеробе — для кого он идеален, а кому не подходит - фото 3
Стильный лук с черными брюками. Фото с Instagram

Сочетайте черный с "вашими" оттенками

Чтобы черный выглядел дорого и гармонично, добавьте к нему цвета, подходящие вашему типу. Например, изумрудный, винный, бордовый или темно-синий прекрасно дополняют черный и делают образ завершенным.

Черный в гардеробе — для кого он идеален, а кому не подходит - фото 4
Один из вариантов удачной комбинации с черным цветом. Фото с Instagram

Черный цвет — это классика, но носить его следует с учетом ваших индивидуальных особенностей. Правильно подобранные оттенки и аксессуары помогут всегда выглядеть стильно в черном.

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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