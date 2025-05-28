Правильные образы с бермудами - без эффекта "укорачивания"

Девушка в летнем образе. Фото: Freepik

В летнюю жару хочется одного — собраться за несколько минут и выглядеть при этом безупречно. И именно для этого появилось модное сочетание, которое уже покорило сердца стильных женщин во всем мире: шорты-бермуды в паре с вьетнамками на каблуках. Казалось бы, все очень просто, но это выглядит элегантно, современно и актуально на все 100%.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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За что большинство любят шорты-бермуды

Шорты-бермуды — это не просто удобная вещь. Благодаря длине чуть выше или ниже колена они добавляют образу сдержанности и лаконичности. Особого внимания стоят модели со структурированным кроем — они сразу делают даже самый простой аутфит собранным и продуманным. А вот вьетнамки на каблуке — это та самая стильная деталь, которая добавляет легкости, утонченности и немного игривости образу.

Шорты-бермуды и вьетнамки на каблуках. Фото из Instagram

Если вы ищете образ на каждый день, стоит попробовать такую формулу: легкая рубашка, бермуды, бейсболка и вьетнамки на kitten heels. Просто, быстро и со вкусом — идеально для прогулок, городских дел или даже встречи с друзьями.

Удачный образ. Фото из Instagram

К тому же это сочетание позволяет оставаться в тренде, не жертвуя комфортом. В нем легко пережить самые жаркие дни: тело дышит, ноги не устают, а вы в центре внимания. И даже если нет вдохновения или времени на сложные образы, эта пара спасает, потому что опять же выглядит эффектно, ненавязчиво и очень современно. Универсальный рецепт, который работает всегда.

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