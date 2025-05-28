Правильні образи з бермудами — без ефекту “укорочення”

Модні бермуди — один лайфхак, що повністю змінює весь образ
У літню спеку хочеться одного — зібратись за кілька хвилин і мати при цьому бездоганний вигляд. І саме для цього з’явилося модне поєднання, яке вже підкорило серця стильних жінок у всьому світі: шорти-бермуди у парі з в’єтнамками на підборах. Здавалося б, все дуже просто, але це має елегантний, сучасний й актуальний вигляд на всі 100%.
Про це пише Cosmopolitan.
За що більшість люблять шорти-бермуди
Шорти-бермуди — це не просто зручна річ. Завдяки довжині трохи вище або нижче коліна вони додають образу стриманості та лаконічності. Особливої уваги варті моделі зі структурованим кроєм — вони одразу роблять навіть найпростіший аутфіт зібраним і продуманим. А ось в’єтнамки на підборах — це та сама стильна деталь, яка додає легкості, витонченості та трохи грайливості образу.
Якщо ви шукаєте образ на щодень, варто спробувати таку формулу: легка сорочка, бермуди, бейсболка і в’єтнамки на kitten heels. Просто, швидко й зі смаком — ідеально для прогулянок, міських справ або навіть зустрічі з друзями.
До того ж це поєднання дозволяє залишатися у тренді, не жертвуючи комфортом. У ньому легко пережити найспекотніші дні: тіло дихає, ноги не втомлюються, а ви у центрі уваги. І навіть якщо немає натхнення чи часу на складні образи, ця пара рятує, бо знову ж таки має ефектний, ненав'язливий й дуже сучасний вигляд. Універсальний рецепт, який працює завжди.
Раніше ми писали про те, які шорти варто носити цього року, щоб бути в тренді.
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