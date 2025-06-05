Берет из рафии — хит лета, о котором еще не все знают

Девушка в стильном берете. Фото: Freepik

Соломенная шляпа с широкими полями казалась незаменимым символом лета. Но в 2025-м мода решила немного поиграть с представлениями и дала зеленый свет новичку, который раньше ассоциировался с осенью. Речь пойдет о соломенном берете. Именно он уже активно покоряет стритстайл и точно не собирается исчезать из трендов.

Об этом сообщает издание Vogue.

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В чем особенность этого летнего головного убора

Новый фаворит среди головных уборов этого лета имеет изящную форму, похожую на шляпку-таблетку, и выглядит так, будто пришел к нам из ретрофильма — только в современном прочтении. Его показывали еще на весенних показах Chloé, Marni, Altuzarra и Loro Piana, а сейчас им восхищаются модные блогеры из Instagram.

Самая популярная модель из натуральной рафии в светло-соломенном оттенке. Такой берет выглядит легко и добавляет образу французского шарма, не перегружая его. Его можно носить с чем угодно:

с белым длинным платьем и балетками — получится идеальный романтический образ;

с базовыми вещами, такими как лонгслив и брюки — стильно и не требует лишних усилий.

Берет из рафии. Фото: Instagram.alexsegurasanz

Этот головной убор сразу поднимает градус оригинальности. Поэтому если хочется попробовать что-то новое и небанальное — соломенный берет может стать именно той деталью, которая сделает ваш образ незабываемым. Идеален для тех, кто любит выделяться, но при этом иметь достаточно сдержанный внешний вид — только с намеком на вкус.

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